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суббота, 01 мая 2021 13:35

5-летняя девочка продала свои волосы ради онкобольного парня

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5-летняя девочка продала свои волосы ради онкобольного парня
тобы заплести густые и вьющиеся волосы в косу, мама Анастасия тратила много времени Фото: tsn.ua

Винничанка Татьяна Посоюзна согласилась срезать длинную косу и продать волосы ради онкобольного мальчика.

10-летний Артем болеет лейкозом и кроме химиотерапии требует специального ухода, пишет ТСН. Татьяна любит свои длинные волосы, которые никогда не стригла, потому что считает - с ним она как сказочная принцесса.

Чтобы заплести густые и вьющиеся волосы в косу, мама Анастасия тратила много времени. В конце концов ребенку это надоело и она решила сменить имидж.

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"Когда зашла речь, чтобы подрезать волосы, идея возникла мгновенно. Средства будут нам за волосы, мы их решили передать в онкоцентр ", - рассказала мама девочки Анастасия.

Деньги за свои косы ребенок захотел пожертвовать 10-летнему Артему Белоусу. Парень со сложной онкологией, пережил несколько блоков химиотерапии, сейчас ему необходимо специальное питание.

"Кроме острого лейкоза у него есть нарушения углеводного обмена и задержка физического развития", - рассказала врач-гематологиня Винницкой детской больницы Ольга Кузь.

Отрезанные волосы взвесили и оценили более чем в 2 тыс. грн.

"Это детские волосы, они мягкие, хорошие, качественные, хорошо носятся, считаются элитными, детские волосы всегда в цене", - рассказала администратор салона красоты Нина Моргаева.

Мама Татьяны говорит, что ее дочь стала маленькой волонтеркой в ​​пятилетнем возрасте.

"Хочу, чтобы если у людей есть возможность помочь, они помогали. У нас нет возможности деньгами, то если есть возможность волосами, то мы использовали", - добавила женщина.

После парикмахерской Татьяна с новой прической поехала в больницу. В подарок Артему принесла питание.

"Он очень плохо набирает вес, мы подкармливаем его таким, чтобы поддержать", - рассказала мама мальчика Инна Череватова.

Новоиспеченная маленькая волонтерша обещает и дальше заниматься благотворительностью и обязательно посетить Артема, когда он выздоровеет.

35-летняя киевлянка Юлия Васильева работает сценаристкой. В свободное время делает игрушечные миниатюры. Многие свои поделки Юлия дарит друзьям. Иногда продает. Самая дешевая стоила 350 грн. Это был маленький зайчик с морковкой в ​​баночке. Самую дорогую игрушку продала на благотворительном аукционе за 1,5 тыс грн. Деньги за проданные миниатюры отдает в приюты для животных.

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01
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