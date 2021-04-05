Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи

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Огромное количество вещей, которые доступны любым более-менее обеспеченным людям, в СССР были доступны только богачам. Только те, кто зарабатывал от 1000 руб. в месяц на всяких редких профессиях типа дипломатов или космонавтов, имели возможность приобрести дорогие вещи.

Все другие советские граждане со "средним уровнем", были вынуждены годами копить деньги. И не факт, что в конце концов их покупали. Накопленные деньги в итоге могли потратить совсем на другое, пишет mirovich.media.

Одна из дорогих вещей - это автомобиль. Вообще все, что было связано с личным автомобилем, в СССР было сложным, дорогим и неудобным. В целом персональный автомобиль в СССР был скорее малодоступной роскошью, чем обыденной вещью.

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Если какие-то "Жигули копейка" или "Москвич-412" обычный советский гражданин, пройдя все круги ада, заплатив бешеные деньги смог приобрести, то автомобили типа "Волга" или "Чайка" были доступны ограниченному кругу лиц с большими деньгами и связями. "Волга" считалась автомобилем номенклатуры среднего звена и у среднестатистического советского гражданина вызвала благоговейный трепет, ну а "Чайка" была совсем автомобилем небожителей.

Относительно одежды, то в СССР 1970-1980-х джинсы были модными признаком того, что у человека однозначно есть деньги. Большую часть советских "импортных" джинсов шили во всяких подпольных цехах, выдавая за настоящую фирменную продукцию. Например, такими были джинсы фирмы Montana с красивым чеканным орлом на бляшке. Долгое время в СССР эти джинсы считались "американскими", но на самом деле в США нет такого производителя джинсов.

Цена джинсов "под фирму" могла легко доходить до 150-200 руб., ну а цена настоящих американских Levis или Wrangler была еще выше, часто в несколько раз. Такие джинсы были доступны только богатым. Носили такие джинсы обязательно заправив в них рубашку, да еще и протянув ремень под кожаную лейбу чтобы все видели, что это "настоящая фирма".

Косметика была тоже роскошью. Ее делали, например, фабрики "Свобода" и "Новая заря". Качество советской косметики значительно уступало зарубежной. Французская косметика была хорошего качества и ценилась в СССР. Как правило, она была доступна тем, кто имел постоянные связи с заграницей, например семьи дипломатов и тому подобное. Для остальных граждан она была доступна у перекупщиков за огромные деньги.

Еще одной роскошью было уехать из СССР за границу. Это можно было сделать, но во-первых, поездка связана с множеством ограничений и запретов, а во-вторых, стоило колоссальных по советским меркам денег. Стоимость путевки в страны соцлагеря, или как их именовали в совке "страны народной демократии" начиналась от 200 руб. и могла доходить до 600-700 руб.

Музицирования на электроинструментах в СССР было крайне дорогим хобби. Например, если бы вы решили купить электроорган вроде "Естрадин", то вам пришлось бы раскошелиться на 600-800 руб., а обычные единогласны синтезаторы стоили от 400 руб. Электрогитары были немного дешевле, но уж точно не были доступны семьям простых рабочих или бухгалтеров.

Поклонники СССР не любят об этом вспоминать, но даже самая бытовая техника, вроде цветных телевизоров, проигрывателей или магнитофонов, стоила в СССР каких-то запредельных денег. Цветной телевизор стоил от 450 руб. и выше, проигрыватели пластинок стоили сотни руб.

Обычные советские граждане годами смотрели "бабушкин" черно-белый телевизор, который ежегодно стабильно по 2-3 раза выходил из строя и собирался телемастером. Вообще культура ремонта какого-то старого хлама была поставлена ​​в СССР на широкую ногу просто потому, что хорошие новые вещи стоили дорого и были доступны только богатым.

58 лет назад в Лос-Анджелесе открылась первая американская дискотека. В СССР традиция устраивать музыкальные вечера появилась чуть позже, в середине 1970-х. Сначала ходили "на танцы", а уже потом появилось понятие "дискотека". В период брежневского правления для танцев было множество ограничений. На дискотеку могли не пустить в джинсах или в другой стильной одежде.