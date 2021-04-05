 
Ексклюзивы
1/5
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 603
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2035
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1188
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1620
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 576
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1224
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 666
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
18
13
5
24
На столичном здание появилась &quot;Маленькая магия&quot;
На столичном здание появилась "Маленькая магия"
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Детские площадки Киева оказались в изоляции: подборка фото
Детские площадки Киева оказались в изоляции: подборка фото
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1620
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 234
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1215
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1062
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 369
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 891
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 18:06

Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
13

  Комментировать

Автомобили - это редкость в СССР
Фото: strana-sssr.net
Автомобили - это редкость в СССР
Фирменные джинсы показывали, что у человека хорошие доходы
Фирменные джинсы показывали, что у человека хорошие доходы
Зарубежная косметика была качественной чем в СССР

Огромное количество вещей, которые доступны любым более-менее обеспеченным людям, в СССР были доступны только богачам. Только те, кто зарабатывал от 1000 руб. в месяц на всяких редких профессиях типа дипломатов или космонавтов, имели возможность приобрести дорогие вещи.

Все другие советские граждане со "средним уровнем", были вынуждены годами копить деньги. И не факт, что в конце концов их покупали. Накопленные деньги в итоге могли потратить совсем на другое, пишет mirovich.media.

Одна из дорогих вещей - это автомобиль. Вообще все, что было связано с личным автомобилем, в СССР было сложным, дорогим и неудобным. В целом персональный автомобиль в СССР был скорее малодоступной роскошью, чем обыденной вещью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото

Если какие-то "Жигули копейка" или "Москвич-412" обычный советский гражданин, пройдя все круги ада, заплатив бешеные деньги смог приобрести, то автомобили типа "Волга" или "Чайка" были доступны ограниченному кругу лиц с большими деньгами и связями. "Волга" считалась автомобилем номенклатуры среднего звена и у среднестатистического советского гражданина вызвала благоговейный трепет, ну а "Чайка" была совсем автомобилем небожителей.

Относительно одежды, то в СССР 1970-1980-х джинсы были модными признаком того, что у человека однозначно есть деньги. Большую часть советских "импортных" джинсов шили во всяких подпольных цехах, выдавая за настоящую фирменную продукцию. Например, такими были джинсы фирмы Montana с красивым чеканным орлом на бляшке. Долгое время в СССР эти джинсы считались "американскими", но на самом деле в США нет такого производителя джинсов.

Цена джинсов "под фирму" могла легко доходить до 150-200 руб., ну а цена настоящих американских Levis или Wrangler была еще выше, часто в несколько раз. Такие джинсы были доступны только богатым. Носили такие джинсы обязательно заправив в них рубашку, да еще и протянув ремень под кожаную лейбу чтобы все видели, что это "настоящая фирма".

Косметика была тоже роскошью. Ее делали, например, фабрики "Свобода" и "Новая заря". Качество советской косметики значительно уступало зарубежной. Французская косметика была хорошего качества и ценилась в СССР. Как правило, она была доступна тем, кто имел постоянные связи с заграницей, например семьи дипломатов и тому подобное. Для остальных граждан она была доступна у перекупщиков за огромные деньги.

Еще одной роскошью было уехать из СССР за границу. Это можно было сделать, но во-первых, поездка связана с множеством ограничений и запретов, а во-вторых, стоило колоссальных по советским меркам денег. Стоимость путевки в страны соцлагеря, или как их именовали в совке "страны народной демократии" начиналась от 200 руб. и могла доходить до 600-700 руб.

Музицирования на электроинструментах в СССР было крайне дорогим хобби. Например, если бы вы решили купить электроорган вроде "Естрадин", то вам пришлось бы раскошелиться на 600-800 руб., а обычные единогласны синтезаторы стоили от 400 руб. Электрогитары были немного дешевле, но уж точно не были доступны семьям простых рабочих или бухгалтеров.

Поклонники СССР не любят об этом вспоминать, но даже самая бытовая техника, вроде цветных телевизоров, проигрывателей или магнитофонов, стоила в СССР каких-то запредельных денег. Цветной телевизор стоил от 450 руб. и выше, проигрыватели пластинок стоили сотни руб.

Обычные советские граждане годами смотрели "бабушкин" черно-белый телевизор, который ежегодно стабильно по 2-3 раза выходил из строя и собирался телемастером. Вообще культура ремонта какого-то старого хлама была поставлена ​​в СССР на широкую ногу просто потому, что хорошие новые вещи стоили дорого и были доступны только богатым.

58 лет назад в Лос-Анджелесе открылась первая американская дискотека. В СССР традиция устраивать музыкальные вечера появилась чуть позже, в середине 1970-х. Сначала ходили "на танцы", а уже потом появилось понятие "дискотека". В период брежневского правления для танцев было множество ограничений. На дискотеку могли не пустить в джинсах или в другой стильной одежде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Молочный суп помирил армии: впечатляющие факты о блюде

Черноморский флот стал украинским

Казаки и гетман подписали конституцию

Организация украинских националистов раскололась

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 28747
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10881
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 10720
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 8460
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
9
 Просмотров: 4977
Фото
На столичном здание появилась "Маленькая магия"
На столичном здание появилась "Маленькая магия"
3
 Просмотров: 144
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
18
 Просмотров: 2259
Детские площадки Киева оказались в изоляции: подборка фото
Детские площадки Киева оказались в изоляции: подборка фото
5
 Просмотров: 279
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 2890
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
5
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Зеленский резко летит в Катар
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Голосов: 491
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть