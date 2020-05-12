Золотые монеты и броши с жемчугом - показали результаты раскопок Ужгородского замка

В руинах древней церкви, что на територии Ужгородского замка, нашли десятки ценных артефактов Фото: zakarpattya.net.ua

Показали последние находки, обнаруженные на развалинах замковой Церкви святого Юрия в пределах Ужгорода. Все из разных периодов раскопок.

В конце апреля на территории церкви археолог Владимир Мойжес нашел обломок с надписью "DR". Считает, что артефакт мог быть памятной табличкой, вмурованной в стену, и относится к XIV в. Летом прошлого года археологи нашли фрагмент надгробия с аналогичными символами, сообщает "Закарпатье онлайн".

"Найденный фрагмент - это верхняя левая часть надгробия с инвокационным крестом и латинскими буквами "Hic". Дальше все обломаны. А окончание: "Anna Domini" и 135(2?) римскими цифрами. Речь идет об одной из самых ранних готических минускульных надписей в Карпатском бассейне", - рассказывает археолог.

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Среди других находок: монеты, обломки посуды, изразцов, фрагменты свода и окон церкви, а также детали одежды, пуговицы, пряжки, ценные нашивки на головной убор, золотые броши с жемчугом, оружие, что свидетельствует о захоронении состоятельных людей. Выставку откроют в Закарпатском областном краеведческом музее им. Тиводара Легоцкого 18 мая.

"Известно, что в этой церкви 24 апреля 1646 года произошло важное событие - принятие Ужгородской унии, - добавляет археолог. - Но когда именно возведено здание и как его строили, не ясно. Прямых свидетельств об этой церкви нет. Она функционировала до большого пожара в 1728 году. Тогда замок отстроили, а церковь - нет".

Наиболее интересными для исследования являются еще не открытые крипты, разрушенные в XVIII в., и усыпальница венгерских магнатов Другетов.

В прошлом году на Закарпатье под штукатуркой внутренней стены Вышковской реформатской церкви обнаружили хорошо сохранившуюся фреску XIV в. Некоторые историки отмечают, что первое письменное упоминание о церкви датируется 1281 годом. По их словам, церковь упоминается в грамоте венгерского короля Ласло IV Куна.