Золотые монеты и броши с жемчугом - показали результаты раскопок Ужгородского замка

 
Ексклюзивы
1/5
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 72
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 315
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2943
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4788
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3807
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2682
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
20
7
7
3
6
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
Как выглядели украинские матери в начале ХХ века: фотоальбом
Как выглядели украинские матери в начале ХХ века: фотоальбом
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
Видео
Все видео
Золотые монеты и броши с жемчугом - показали результаты раскопок Ужгородского замка
Золотые монеты и броши с жемчугом - показали результаты раскопок Ужгородского замка
День Победы был основой для советской идеологии - историк
День Победы был основой для советской идеологии - историк
В Украине отмечают День памяти и примирения
В Украине отмечают День памяти и примирения
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2952
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3807
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1872
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1251
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 18
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 17:01

Золотые монеты и броши с жемчугом - показали результаты раскопок Ужгородского замка

  Комментировать
Золотые монеты и броши с жемчугом - показали результаты раскопок Ужгородского замка
В руинах древней церкви, что на територии Ужгородского замка, нашли десятки ценных артефактов Фото: zakarpattya.net.ua

Показали последние находки, обнаруженные на развалинах замковой Церкви святого Юрия в пределах Ужгорода. Все из разных периодов раскопок.

В конце апреля на территории церкви археолог Владимир Мойжес нашел обломок с надписью "DR". Считает, что артефакт мог быть памятной табличкой, вмурованной в стену, и относится к XIV в. Летом прошлого года археологи нашли фрагмент надгробия с аналогичными символами, сообщает "Закарпатье онлайн".

"Найденный фрагмент - это верхняя левая часть надгробия с инвокационным крестом и латинскими буквами "Hic". Дальше все обломаны. А окончание: "Anna Domini" и 135(2?) римскими цифрами. Речь идет об одной из самых ранних готических минускульных надписей в Карпатском бассейне", - рассказывает археолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали церковь с фресками, которой 700 лет

Среди других находок: монеты, обломки посуды, изразцов, фрагменты свода и окон церкви, а также детали одежды, пуговицы, пряжки, ценные нашивки на головной убор, золотые броши с жемчугом, оружие, что свидетельствует о захоронении состоятельных людей. Выставку откроют в Закарпатском областном краеведческом музее им. Тиводара Легоцкого 18 мая.

"Известно, что в этой церкви 24 апреля 1646 года произошло важное событие - принятие Ужгородской унии, - добавляет археолог. - Но когда именно возведено здание и как его строили, не ясно. Прямых свидетельств об этой церкви нет. Она функционировала до большого пожара в 1728 году. Тогда замок отстроили, а церковь - нет".

Наиболее интересными для исследования являются еще не открытые крипты, разрушенные в XVIII в., и усыпальница венгерских магнатов Другетов.

В прошлом году на Закарпатье под штукатуркой внутренней стены Вышковской реформатской церкви обнаружили хорошо сохранившуюся фреску XIV в. Некоторые историки отмечают, что первое письменное упоминание о церкви датируется 1281 годом. По их словам, церковь упоминается в грамоте венгерского короля Ласло IV Куна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Золотые монеты и броши с жемчугом - показали результаты раскопок Ужгородского замка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

Советская станция упала на Луну

В Киеве открыли первый каменный христианский храм

Захватили военные склады и город

Президент США поблагодарил украинцев

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 28215
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 19395
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 16110
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 15138
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 10683
История
Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника
Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника
 Просмотров: 27
В стене крепости нашли предшественник миномета
В стене крепости нашли предшественник миномета Просмотров: 423
Советская станция упала на Луну
Советская станция упала на Луну
 Просмотров: 873
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
20
 Просмотров: 1314
Запустили сайт по истории и культуре крымских татар
Запустили сайт по истории и культуре крымских татар Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
Голосов: 87
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua