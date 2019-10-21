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понедельник, 21 октября 2019 16:42

Под штукатуркой храма обнаружили уникальную фреску

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Фреску XIV в. обнаружили под штукатуркой внутренней стены Вышковской реформатской церкви на Закарпатье.

"Многие знают о найденных недавно в Тячевском реформатском соборе средневековых фресках. А вот в Вышковской церкви Хустского района недавно из-под слоя извести обнажили целый мурал, который датируют XIV веком. Будете в Вышкове - посмотрите. Это удивительно, что можем быть свидетелями таких уникальных находок ", - рассказывает издание Mukachevo.net.

Некоторые историки указывают о первом письменном упоминании о церкви под 1281-м. Она упоминается в грамоте венгерского короля Ласло IV Куна. Другие исследователи отмечают, что на месте каменной церкви сначала была деревянная и датируют появление храма 1300-ми. Известно, что 1326-го архиепископ естергомський Болесло утвердил права культового сооружения.

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Автор: mukachevo.net
  На Закарпатье под штукатуркой церкви нашли уникальную фреску
На Закарпатье под штукатуркой церкви нашли уникальную фреску

Рабочие наткнулись на неповрежденную гробницу времен династии Тан в городе Тайюань в Северном Китае. Она расположена на территории одной из школ под детской площадкой. Ремонтники увидели фрески, керамику и квадратный камень. Впоследствии наткнулись на каменный саркофаг.

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