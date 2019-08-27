Под детской площадкой нашли роскошную усыпальницу

Рабочие наткнулись на неповрежденную гробницу времен династии Тан в городе Тайюань в Северном Китае. Она расположена на территории одной из школ под детской площадкой.

Ремонтники увидели фрески, керамику и квадратный камень. Впоследствии наткнулись на каменный саркофаг. О находке сразу сообщили в местный отдел археологии, сообщает The History Blog.

Археологи пришли к выводу, что артефакты принадлежат периоду правления императора Сюаньцзуна из династии Тан между 713 - 766 гг. н.э. В истории Китая период известен как Шен Тан - эпоха расцвета. Именно на нее пришелся пик крупных достижений в китайском искусстве и литературе.

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Автор: thehistoryblog.com В гробнице также обнаружили древнюю китайскую керамику и фарфор

Имя и личность покойника сейчас не установлены, однако размер гробницы и качество изысканных фресок изображенных на надгробии свидетельствуют, что он принадлежал кому-то из китайских вельмож или чиновнику очень высокого ранга.

На фреске боковой стены изображена благородная женщина. За ней следуют 3 служителя, которые играют на музыкальных инструментах и ​​делают подношения.

Археологи предполагают, что рядом с находкой находится и вторая усыпальница. Просят городскую власть дать разрешение снести здание и перевести школьников в другое место.

Династия Тан правила Китаем с 618 - 907 годы. Основана Ли Юанем. Столицей империи стал крупнейший урбанистический центр тогдашнего мира - город Чанъань. Период правления династии Тан - богатый на успешные завоевательные войны и на бурное развитие экономики и культуры. Именно с Танского государства начинается "золотой век" в истории Китая.