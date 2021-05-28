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пятница, 28 мая 2021 16:00

Знал 19 языков и имел четверых детей - какими достижениями мог похвастаться Иван Франко

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Писатель Иван Франко умер во Львове 28 мая 1916 года.

"О нем можно сказать, что он не сбавил таланта. Развил его так, что заблестел звездой над украинской левадой. Сейчас сходит со света не оплакиваемый близкими, так как заверуха военная разорвала его родню. Зато прощается с ним украинский народ - отправляет в новую дальнюю дорогу на вечный покой. Тот украинский народ отправляет его с сердечной слезой. Она является благодарностью грядущих поколений за его жемчуги, сокровища. Эти сокровища - это Его наследие, а владельцем является украинский народ ", - сказал на похоронах Ивана Франко политик Кость Левицкий.

Gazeta.ua предлагает вспомнить главные достижения писателя.

1. Ивана Франко называли "академией наук" и "университетом". Свободно владел 19-ю языками, в том числе старославянским и староеврейским. Интересовался народным фольклором и языкознанием. Упорядочил сборник "Апокрифы и легенды из украинских рукописей", "Галицко-русские народные присказки", "Студии над украинскими народными песнями". Подготовил статьи "Двоязычность и двуличность", "Заметки к украинской ономастике", "Литературный язык и диалект". От Харьковского университета получил степень доктора словесности, премию от Российской императорской академии наук и стал членом Чешского научного общества.

2. 4 октября 1890-го во Львове вместе с Михаилом Павликомом, Вячеславом Будзиновским и Евгением Левицким основал первую украинскую политическую силу социалистического направления - Русько-украинскую радикальную партию. Выступал за пробуждение политического сознания людей. Позже отказался от марксизма, предсказал ужасные последствия его применения.

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3. Исследовал Библию. Перевел на украинский "Книгу Бытия". Его перевод по сей день остается наиболее точным. Критиковал церковные догмы, но при этом со священниками дружил. Имел хорошие отношения с митрополитом Андреем Шептицким.

4. С женой Ольгой Хоружинской имел детей Андрея, Тараса, Петра, Анну. С женой его свела мать Леси Украинки Ольга Косач в Киеве. Понравилась, потому что имела высшее образование.

Автор: frankolive.wordpress.com
  Иван Франко с женой Ольгой и детьми на лестнице своего дома во Львове
Иван Франко с женой Ольгой и детьми на лестнице своего дома во Львове

5. Написал более 100 прозаических произведений. Издал 50 сборников поэм и сборник сказок - "Когда еще звери говорили". Герои сборника мыслят, разговаривают и живут по человеческим обычаям, им присущи человеческие достоинства и недостатки. Иван Франко писал новое произведение каждые два дня.

6. Подготовил более три тысячи публицистических статей. Еще студентом работал в редакции журнала "Друг" и других изданиях. Вместе с товарищем Михаилом Павликом начал выступать против искусственного "язычия" и за переход издания на живой украинский язык. Отстаивал замену этнонима "русины" на "украинцы". В 1876 году ​​способствовал изданию литературного альманаха "Днистрянка" - одного из первых демократических изданий Галичины.

Автор: fantlab.ru
  "Когда еще звери говорили". Издание 1959 года
"Когда еще звери говорили". Издание 1959 года

7. Иван Франко принял активное участие в создании "Украинско-русского издательского союза во Львове". В "малой" серии союза вышло 117 книг, а в "большой" - более 150 томов украинской и зарубежной литературы. Благодаря Франко тогдашнему читателю стали известны имена Осипа Маковея, Ольги Кобылянской, Ульяны Кравченко, Леси Украинки, Василия Стефаника, Михаила Коцюбинского. В течение 1895-1903 годов издал произведения Степана Руданского в 7 томах.

Показали неизвестные фото перезахоронения писателя Ивана Франко на Лычаковском кладбище во Львове.

31 мая 1916 года его похоронили в чужом склепе польской семьи Мотичинських. За место нужно было вносить ежемесячную арендную плату, сообщает "Дом Франко".

Франко перезахоронили 28 мая 1921 года. На следующий день начались мероприятия, посвященные памяти поэта и освещение его могилы. Панихиду отправил отец Юлиан Дуткевич. Художник Иван Труш прочитал речь. Газеты писали, что к кладбищу шли долгие колонны украинцев. Трамваи были переполнены.

Именно тогда Комитет памяти Ивана Франко объявил о сборе на строительство надгробного памятника. Скульптуру Сергея Литвиненко установили через 12 лет.

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Дата
28
мая

Знал 19 языков и имел четверых детей - какими достижениями мог похвастаться Иван Франко

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