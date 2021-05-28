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пятница, 28 мая 2021 14:23

Показали неизвестные фото перезахоронения Франко
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Как Франко перезахоронили в собственной могиле
Фото: facebook.com/dimfranka
Как Франко перезахоронили в собственной могиле
Как Франко перезахоронили в собственной могиле
Как Франко перезахоронили в собственной могиле

Показали неизвестные фото перезахоронения писателя Ивана Франко на Лычаковском кладбище во Львове.

31 мая 1916 года его похоронили в чужом склепе польской семьи Мотичинських. За место нужно было вносить ежемесячную арендную плату, сообщает "Дом Франко".

"8 ноября 1916-го Научное общество имени Тараса Шевченко обратилось в магистрат Львова с просьбой выделить для останков Ивана Франко место на кладбище неподалеку от могил Маркиана Шашкевича и Василия Барвинского. То есть в том месте, где еще в конце прошлого века украинцы хотели сделать на Лычаковском кладбище свой пантеон выдающимся людям нации. Тогда магистрат проигнорировал эту просьбу", - говорится в сообщении.

Франко перезахоронили 28 мая 1921 года. На следующий день начались мероприятия, посвященные памяти поэта и освещение его могилы. Панихиду отправил отец Юлиан Дуткевич. Художник Иван Труш прочитал речь. Газеты писали, что к кладбищу шли долгие колонны украинцев. Трамваи были переполнены.

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Именно тогда Комитет памяти Ивана Франко объявил о сборе на строительство надгробного памятника. Скульптуру Сергея Литвиненко установили через 12 лет.

Иван Франко умер в возрасте 59 лет 28 мая 1916 года в 16:00. Последние десять лет жизни провел в одиночестве, страдая физически и психически. С 1900-го время от времени обострялись ментальные проблемы его жены - Ольги Федоровны. Она иногда лечилась в клинике.

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Дата
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