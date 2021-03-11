Землетрясение разрушило город

Zemletrusy u Karakasi traplyayutʹsya chasto. Zemletrus 1812-ho zruynuvav chastynu mista. Foto: CaracasAvila Zemletrus u Venesueli potuzhnistyu 7 baliv za shkaloyu Rikhtera stavsya na svyato Chystoho chetverha. Yakraz vyruvala viyna za nezalezhnistʹ Venesuely. Diyucha vlada poyasnyly tse bozhestvennym pokarannyam za povstannya proty ispansʹkoyi korony. Arkhiyepyskop Karakasa skazav, shcho mistsevi zasluzhyly tsyu bidu. Zemletrus skladavsya z dvokh seysmichnykh poshtovkhiv, shcho vidbulysya protyahom 30 khv. Pershyy zruynuvav Karakas, a druhyy Merydu - susidnye misto. Richky zminyly svoye ruslo, utvorylosya nove ozero. CHYTAYTE TAKOZH: Hihant·sʹka lavyna znyshchyla misto Zahynuly vid 15 do 20 tys. lyudey. Za pivhodyny roz·hulu stykhiyi u niy zruynuvalysya mayzhe vsi budivli. Bahato zhyteliv khovalysya po tserkvakh i pomerly pid yikhnimy zavalamy. Pochaly hovoryty pro perenesennya stolytsi do inshoho mista. Pershu mizhnarodnu dopomohu nadala vlada SSHA. Prychalyly p'yatʹ korabliv, navantazhenykh boroshnom. Do 1830-ho Karakas vidbuduvaly – i vin zalyshayetʹsya stolytseyu dosi. Naybilʹsha v istoriyi lavyn katastrofa stalasya 10 sichnya 1962-ho. Obval snihovoho potoku u Peru sprychynyv smertʹ ponad 4 tys. lyudey. Hora Uaskaran – nayvyshcha vershyna And u Peru ta 4-a za vysotoyu u Pivdenniy Amerytsi. Yiyi vysota perevyshchuye 6700 m. Показати більше 1251 / 5000 Результати перекладу Землетрясения в Каракасе случаются часто. Землетрясение 1812-го разрушил часть города. Фото: CaracasAvila

В Венесуэле 12-го марта 1812-го произошло землетрясение. Больше всего пострадала столица Каракас.

Землетрясение в Венесуэле мощностью 7 баллов по шкале Рихтера произошло на праздник Чистого четверга. Бурлила война за независимость Венесуэлы. Действующая власть объяснили это божественным наказанием за восстание против испанской короны. Архиепископ Каракаса сказал, что местные заслужили эту беду.

Землетрясение состояло из двух сейсмических толчков, произошедших в течение 30 мин. Первый разрушил Каракас, а второй Мерида - соседний город. Реки изменили свое русло, образовалось новое озеро.

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Погибли от 15 до 20 тыс. человек. Через полчаса разгула стихии в столице разрушились почти все здания. Многие жители прятались в церквях и умерли их завалами. Начали говорить о переносе столицы в другой город.

Первую международную помощь предоставили власти США. Причалили 5 кораблей, нагруженных мукой.

До 1830-го Каракас отстроили - и он остается столицей до сих пор.

Крупнейшая в истории лавин катастрофа произошла 10 января 1962-го. Обвал снежного потока в Перу причиной смерти более 4 тыс. Человек. Гора Уаскаран - самая высокая вершина Анд в Перу и четвёртый по высоте в Южной Америке. Ее высота превышает 6700 м.