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воскресенье, 02 августа 2020 12:34

Завершила работу послевоенная конференция

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Завершила работу послевоенная конференция
Сталин, Трумэн и Черчилль общаются на Потсдамской конференции Фото: wikimedia

Конференция руководителей держав-победительниц во Второй Мировой войне завершилась 2 августа 1945-го в Потсдамском дворце Цецилиенгоф. Ее решения стали программой послевоенного устройства Европы.

США на конференции представлял президент Гарри Трумэн, Великобританию - премьер-министр Уинстон Черчилль, позже Клемент Эттли, а СССР - Иосиф Сталин.

Предполагалось ввести в действие программу "четырех Д" - денацификации, демилитаризации, демократизации, декартелизации Германии. Было согласовано разделение страны и Берлина на 4 зоны оккупации. Лидеры признали право пострадавших народов на немецкие репарации - $20 млрд. Также решили разделить между собой немецкий флот.

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На конференции решили и судьбу некоторых территорий. СССР получал город Кенигсберг - теперь Калининград и сопредельные территории. К Польше должны были отойти территории Восточной Пруссии и Данциг - теперь Гданьск.

Также предусматривалось создание Совета министров иностранных дел 5 государств, в который, кроме союзников, должны были войти Франция и Китай. Было опубликовано декларацию США, Великобритании и Китая с требованием о безоговорочной капитуляции Японской империи, которую та отклонила. Подтверждались условия вступления СССР в войну с Японией.

Решения Потсдамской конференции были поддержаны многими государствами мира. Она закрепила новое соотношение сил в Европе, что в итоге приведет к Холодной войне.

Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Ялте закончилась 11 февраля 1945 года. Проводили ее в Ливадийском дворце. Там встретились премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин. В ходе конференции была подписана "Декларация об освобожденной Европе", которая предусматривала право союзников "помогать" освобожденным народам.

Так СССР получил влияние на Восточную Европу. Его граница должна была проходить по "линии Керзона" - украинские Холмщина, Подляшье, Лемковщина, Надсанье отходили к Польше. Также было предусмотрено создание ООН. Кроме СССР, в организацию должны были войти Украинская и Белорусская ССР.

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Дата
02
августа

Завершила работу послевоенная конференция

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