Застрелили студента

Первая полоса венского издания Das Interessante Blatt за 7 июля 1910 года вышла с заголовком "Перестрелка во Львовском университете" Фото: anno.onb.ac.at

1 июля 1910-го во Львове, во время столкновений украинских студентов с польскими, застрелили 27-летнего студента Адама Коцка.

Столкновения происходили из-за вопроса университета. Тогда во Львове, Австро-Венгерской империи, действовал только один университет, в котором преподавали преимущественно на польском языке. Украинцы требовали преподавания на родном языке или создания для себя отдельного учебного заведения с украинским преподавателями. Польские студенты выступили против этого. Организовали отряды - боивки и нападали на украинских студентов. Те давали отпор.

1 июля украинские студенты были намерены провести вече и митинг улицами Львова относительно языкового вопроса во Львовском университете. Чтобы помешать этому поляки забаррикадировали их в помещениях учреждения и пытались сорвать собрание. Начались драки и даже стрельба.

Полиция прибыла на место через 15 мин, но серьезные ранения уже получили 28 студентов, среди которых и Адам Коцко. Мужчина учился на юридическом факультете, был активным деятелем украинского студенческого движения и боролся за преподавание на украинском языке с 1906 года, путешествовал и дописывал во львовские газеты. Пуля попала ему в голову. Вскоре умер на руках у матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Побег Сичинского из тюрьмы украинцы готовили три года

Полиция возбудила уголовное дело и арестовала 127 украинцев, засудили 99. Поляков не задерживали, только записывали домашние адреса. Начали появляться версии, что Коцка застрелил украинец "шальной пулей".

4 июля студента похоронили на Лычаковском кладбище под огромную манифестацию украинцев. Речи зачитывали политик Кость Левицкий, историк Михаил Грушевский, юрист Кирилл Трилевский. В 1912 году по могиле студента установили статую "скорбная Мадонна".

Смерть Адама Коцка сильно повлияла на радикализацию украинского студенческого движения. В конце концов органы власти Австро-Венгерской империи, по распоряжению самого императора Франца Иосифа, приказали построить украинцам отдельный университет. Однако же процесс прервала Первая мировая война.

Преподавание в Львовском университете проходило на немецком языке. В 1871-м австрийское правительство разрешило заменить его на польский или украинский, в зависимости от воли преподавателей. Большинство преподавателей были поляками, поэтому воцарился польский язык. Украинцы начали борьбу за отдельный университет. В 1902-м 600 украинских студентов объявили бойкот Львовскому университету и в знак протеста против польского шовинизма разъехались для продолжения учебы в университеты в Вене, Кракове, Праге. Разгорелся конфликт между польскими студентами и украинскими, который часто перерастал в кулачные и даже вооруженные столкновения.