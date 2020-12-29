Застрелилась писательница, которая выступила против оккупации

Богдана-Мария Свитлык посмертно награждена Бронзовым Крестом Заслуги УПА Фото: uinp.gov.ua

29 декабря 1948 года во время неравного боя с войсками МГБ возле села Лыбохора застрелилась руководитель Львовского городского женского провода ОУН Богдана-Мария Свитлык. Была писательницей. Произведения подписывала псевдонимом "Марийка Дмитренко".

Женщина родилась в 1918 году в Перемышле. Среднее и высшее образование получала во Львове, куда переехала вместе с отцом. Там же познакомилась с идеологией и целью ОУН, решила присоединиться к организации. Об этом узнали поляки, которые в 1939 году посадили ее в городскую тюрьму "Бригидки". На свободу вышла в сентябре того же года, во время оккупации Польши немецкими и советскими войсками.

В первых годах Второй мировой войны работала в подпольных редакциях крупных информационных и пропагандистских изданий ОУН. Кое-где подписывалась как "Ясная Светлана". Еще в начале 1942 года родила сына. Но не желая бросать дело и боясь преследований со стороны оккупантов, отдала его на воспитание матери, которая усыновила внука и дала ему девичью фамилию.

До 1944 года Богдана-Мария также была проводником женской сети ОУН Львова и развивала подполье. После работала в Главном центре пропаганды и Информационной Службы ОУН расположенном в карпатских лесах. Тогда его возглавлял Петр Федун - "Полтава". На литературном поприще подготовила сборник новелл "Не на жизнь, а на смерть", "Героика". Также стихи, ряд рассказов и ценные очерки из повседневной жизни подпольщиков "Подслушанное и подсмотренное". Произведения переиздавали в Канаде около 28 лет назад.

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В конце 1948 года отряды МГБ прочесывали леса в поисках укрытий повстанцев. Одному из таких удалось наткнутся на подпольную типографию возле поселка Бряза на Ивано-Франковщине - теперь Казаковка Болеховского городского совета. Внутри находилась и Богдана-Мария.

Когда солдаты приказали сдаться, подпольщики решили поджечь ценные бумаги и отступить с боем. Прорваться удалось. Все отступили к селу Либохори - сейчас Сколевского района Львовской области, но там попали в полное окружение. Чтобы не даться в плен чекистам Богдана-Мария застрелилась.

Посмертно награждена Бронзовым Крестом Заслуги УПА.

Деятель УПА Людмила Фоя погибла в бою с НКВД 19 июля 1950-го. Женщина была двойным агентом. В НКВД ее знали как "Апрельскую". В УПА как "Марка Перелесника". Участвовала в контрразведывательной операции против советских спецслужб. Работала в подпольной прессе повстанцев.