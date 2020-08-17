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понедельник, 17 августа 2020 11:16

Запустили украинский спутник

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Запустили украинский спутник
Спутник "Сич-2" должен был проработать от 3 до 5 лет Иллюстрация: spacecenter.gov.ua

Украинский спутник "Сич-2" вывели на низкую околоземную орбиту 17 августа в 2011-м. Запуск посвятили 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Янгеля.

Создание аппарата предполагалось Национальной космической программой Украины 2008-2012 годов. Первые успешные испытания провели в 2009-м. В космосе спутник должен был наблюдать за поверхностью Земли, обнаруживать возмущения электромагнитного поля, плазмы и нейтральных частиц.

Запуск спутника осуществляли с помощью ракеты-носителя "Днепр" с пусковой базы "Ясный" в Оренбургской области России. Уже на 9-е сутки полета аппарат успешно выполнил первую съемку поверхности земли.

По расчетам ученых, проработать должен был 3-5 лет. Однако, связь со спутником прервалась 12 декабря в 2012 году из-за потери энергоснабжения.

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Спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-1М" запустили 24 декабря 2004-го с российского космодрома "Плесецк". На орбиту его вывела ракета-носитель "Циклон-3". Это был первый международный научный проект, возглавляемый украинскими специалистами.

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Дата
17
августа

Запустили украинский спутник

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