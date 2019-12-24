Запустили украинский спутник

Спутник "Сич-1М" весил 2223 кг. Фото: wikipedia

Спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-1М" запустили 24 декабря 2004-го с российского космодрома "Плесецк". На орбиту его вывела ракета-носитель "Циклон-3". Это был первый международный научный проект, возглавляемый украинскими специалистами.

Разработало аппарат Государственное конструкторское бюро "Южное" им. Михаила Янгеля. За основу взяли спутник "Сич-1", который значительно усовершенствовали.

Устройство предназначалось для исследования атмсоферы планеты, мониторинга ионосферы, гидрологической и ледовой обстановки Мирового океана, растительных и почвенных покровов суши. Также аппарат должен был обеспечивать реализацию эксперимента "Вариант" - исследовал предвестники землетрясений.

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Спутник работал одновременно в микроволновом, оптическом и инфракрасном диапазонах. Находился на орбите до 15 апреля 2006 года, тогда сгорел в атмосфере.

Первый в мире искусственный спутник Земли вышел на орбиту 4 октября 1957-го. Руководил строительством и запуском украинец Сергей Королёв. Аппарат находился на орбите 92 суток и сделал 1440 оборотов вокруг земли. Радиопередатчики в космосе проработали лишь 2 недели. Несмотря на это, ученым удалось изучить верхние слои ионосферы планеты.