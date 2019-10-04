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пятница, 04 октября 2019 12:07

Первый спутник запустили благодаря украинцу

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Первый спутник запустили благодаря украинцу
Спутник имел наименование СП-1 - Простой спутник 1 Фото: wikipedia

Первый в мире искусственный спутник Земли вышел на орбиту 4 октября 1957-го. Руководил строительством и запуском украинец Сергей Королёв.

В условиях холодной войны СССР очень спешил, ведь американцы также планировали запустить собственный спутник и доказать техническую отсталость противника.

Советские инженеры, выходцы из разных стран, построили корпус из двух полусферы, герметичность которых обеспечивали резиновые прокладки. Скрепили с помощью 36 болтов. Спутник выглядел как сфера с 4-мя антеннами, которые подключили к 2-м радиопередатчикам на батарейках. В общем аппарат весил около 83 кг.

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Запуск осуществили с полигона Минобороны СССР "Тюра-Там" - теперь космодром Байконур в Казахстане. Вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Спутник". Ее создали на базе межконтинентальной баллистической ракеты.

Аппарат находился на орбите 92 суток и сделал 1440 оборотов вокруг земли. Радиопередатчики в космосе проработали лишь 2 недели. Несмотря на это, ученым удалось изучить верхние слои ионосферы планеты.

Запуск нанес значительный удар по международному престижу США. Американцы были убеждены в значительной технической отсталости СССР, но признали первенство союза. Их собственный спутник "Explorer-1" вышел на орбиту в феврале 1958-го.

Космический корабль "Восток-1", пилотируемый советским летчиком Юрием Гагариным, стартовал в 9:07 утра 12 апреля 1961 года с космодрома "Байконур" в Казахстане.

26-летнего Юрия Гагарина выбрали в космонавты среди 3 тысяч летчиков. Он прошел тяжелые испытания в Москве: барокамера, центрифуга, тесты, анализы. Генеральный конструктор космической техники Сергей Королев решил, что в космос полетит он.

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Дата
04
октября

Первый спутник запустили благодаря украинцу

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