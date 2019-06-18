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вторник, 18 июня 2019 12:18

Записные книжки да Винчи выложили в свободный доступ

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Записные книжки да Винчи выложили в свободный доступ
В свободный доступ выложили записки Леонардо да Винчи: istpravda.com.ua

В сеть выложили оцифрованные записные книжки Леонардо да Винчи. Записные книжки можно увидеть на сайте Музея Виктории и Альберта, что в Лондоне.

Леонардо да Винчи славится своими тетрадями, в которых он записывал мысли и чертежи изобретений. Пять из этих захватывающих тетрадей, связанных в три небольших тома находятся в музее Виктории и Альберта. Они датируются примерно с 1487-го по 1508-й и отражают чрезвычайно любознательный ум Леонардо, об этом сообщает Victoria and Albert Meseum.

Записные книжки названы кодексами: Codex Forster 1, Codex Forster 2 и Codex Forster 3.

В кодексе №1 (1487 -1505) Леонардо исследовал явления от гидротехники до измерения твердых тел. В следующем кодексе (1452 - 1508) присутствуют заметки Леонардо по теории пропорций, архитектуры, теории веса и противовеса, рисунки шлемов и рецепт изготовления красок. 3-й кодекс (1490 - 1493) содержит исследования по геометрии, гидравлике. Содержит рисунки костюмов и головных уборов. Расписывает анатомию человека и животных.

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"Леонардо начал записывать свои мысли в тетради с середины 1480-х годов. Тогда он работал военно-морским инженером у герцога Милана. Ни один из предшественников, современников и последователей Леонардо не использовал бумагу так как он. Один листок содержал непредсказуемый пример идей и изобретений" , - говорится в аннотации Музея Виктории и Альберта.

Художник Леонардо да Винчи под конец жизни не мог работать правой рукой. Исследователи связывали это с инсультом. Но новые исследования отрицают эту версию.

В статье, опубликованной в "Журнале Королевского общества медицины", итальянские врачи Давиде Лазери и Карло Росси утверждают, что паралич руки Леонардо мог возникнуть в следствии травматического повреждения нерва. Это произошло после того, как художник потерял сознание.

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