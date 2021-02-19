За Ренет Симиренка садили в тюрьму

19 февраля 1855-го в Млиеве - сейчас Городищанский район Черкасской области, в семье промышленников-сахарозаводчиков родился плодовод Лев Симиренко. Он вывел сорт яблок Ренет Симиренко, который запрещали в СССР.

После естественного факультета Новороссийского университета, в 1870-х участвовал в движении народников, которое выступало против самодержавия. За это сослали в Сибирь. Там работал садовником.

Автор: Архив Музея семьи Симиренко Лев Симиренко (второй слева) и его жена София Хоришман (вторая справа) сидят на крыльце своего дома в Млиеве с родными и близкими

Вернувшись в Млеев, создал маточный коллекционный сад и помологический питомник. Он стал лучшим в Российской империи и одним из самых богатых в Европе собраний растений.

В этом саду и вывел свой Зеленый ренет, именно так первоначально назывался знаменитый сорт.

"Происхождение этого несравненного ренета, плоды которого по вкусовым качествам не уступают лучшим европейским сортам, до сих пор недостаточно изученным, - писал Лев Симиренко. - Он распространился в России, а также в Европе с нашего сада ".

В начале ХХ века Лев Симиренко в Млиеве выращивал саженцы фруктовых деревьев, декоративных растений, цветов. Продавал их в большом ассортименте всем желающим. Больше всего внимания обращали на Ренет Симиренко.

Он распространился в Украине, России, Молдове, Бельгии и Франции. Но в СССР 1938 года, власти запретили называть этот сорт Ренет Симиренко. Он стал Зеленкой Вуда. Это сорт выращенный Млиевским ученым-помолог Виктором Чупринюком, очень похож с Ренетом Симиренко. Но уступает многим характеристикам.

За "Ренет Симиренко" в документации или разговорах можно было попасть в тюрьму. Таки порядок ввели после расстрела сына Льва Симиренко Владимира.

Лишь после реабилитации в конце 1950-х зеленом яблоку вернули настоящее имя.

"Тот садовник, который посадит в своем саду хоть одно дерево Ренет Симиренко и дождется урожая, не пожалеет о сделанном выборе и начнет широко культивировать этот сорт., - писал Лев Симиренко. - Для условий Украины, пожалуй, не найдется другого качества яблока, которое могло бы конкурировать с Ренет Симиренко. Как в условиях приусадебного, так и промышленной культуры ".

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Сегодня этот сорт культивируют в Средней Азии и Закавказье. На украинских землях он доминирует среди зимних сортов во многих областях. В садах Украины растет несколько миллионов яблонь Ренет Симиренко. Он не теряет популярности благодаря своим высоким вкусовым свойствам.

"Ренет Симиренко был, есть и всегда будет оставаться нашим приоритетом, - говорит директор Млиевской научно-исследовательской станции садоводства Владимир Филев. - Потому что сорт выдержал испытание временем и остался среди лучших зимостойких сортов. Поэтому ежегодно в большом количестве выращиваем саженцы этого невероятного фруктового дерева. Спрос на него среди потребителей не проходит. С Ренетом Симиренко лелеем и собственные сады. Где собираем хорошие урожаи и проводим научные эксперименты. Весной в честь 100-летнего юбилея станции и 50-летию музея семьи Симиренко планируем у их усадьбы заложить сад с этим легендарныя сортом".

На территории садового станции в Млиеве Городищенского района Черкасской области в родовом доме 25 ноября 1970-го открыли музей ученого-помолога Льва Симиренко. Уникальная семья Симиренко не имеет аналогов в украинской истории. 4 поколения были выдающимися предпринимателями и промышленниками, работали над фундаментом экономического могущества Украины. Они стали щедрыми меценатами, которые поддерживали украинскую культуру и литературу. Были талантливыми изобретателями, инженерами, учеными. Без них не было бы освободительной борьбы 1917-1922-х, Украинской Народной Республики и окончательного восстановления нашей государства 24 августа 1991 года.