Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Фото: Музей Симиренков

На базе садовой станции в Млиеве Городищенского района Черкасской области 25 ноября 1970-го открыли музей предпринимателя Льва Симиренко.

Уникальная семья Симиренко не имеет аналогов в украинской истории. 4 поколения были выдающимися предпринимателями и промышленниками, работали над фундаментом экономического могущества Украины. Они стали щедрыми меценатами, которые поддерживали украинскую культуру и литературу. Были талантливыми изобретателями, инженерами, учеными.

Без них не было бы Освободительной борьбы 1917-1922-х годов, Украинской Народной Республики и окончательного восстановления нашей государства 24 августа 1991 года.

Сохранением памяти о Симиренках занимались исследователи Николай Артеменко и Петр Вольвач. Именно они на рубеже 1960-1970-х годов инициировали создание мемориального музея на територии бывшего питомника Льва Симиренко в Млиеве. Сначала власти разрешили почитать только Льва Платоновича. Его сына Владимира можно было только вспоминать. На их предков действовало политическое табу.

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Сейчас музей размещается в древнем родовом доме Симиренко, имеет 11 экспозиционных залов. Они рассказывают о жизни самых ярких представителей славной семьи. Имеют уникальные фотографии, документы, личные вещи, предметы быта. Фонд составляют более 4 тыс. экспонатов. С января 1992 года заведение функционирует в структуре Черкасского областного краеведческого музея. Его посетили около 100 тыс. человек.

Кроме музея посетители осматривают дендропарк, в котором растут деревья, посаженные Львом и Владимиром Симиренко более 100 лет назад. Заходят в Дом науки садстанции, храм святой Троицы 1858 года постройки. Под куполами церкви стояли Тарас Шевченко и Павел Чубинский.

У храма находится семейное кладбище Симиренко. На нем покоятся Федор, Платон, Левко. Есть могилы их родственников и партнеров Яхненко.

Предприниматель и садовник Лев Симиренко родился 18 февраля 1855-го в селе Млиев - сейчас Городищенский район Черкасской области. Его семья владела сахарными заводами. 1879-го Лев Симиренко закончил естественный факультет Новороссийского университета. Тогда же был сослан в Сибирь за участие в движении народников. Там работал садовником. Вывел низкорослые ползучие овощные деревья, которые могут выдержать низкие температуры. По возвращении в Млиев, создал коллекционный сад и помологический питомник, который стал лучшим в Российской империи и одним из самых богатых в Европе. Включал 900 сортов яблонь, 889 - груш, 84 - слив, 350 - вишен и черешен, 15 - персиков, 36 - абрикосы, 165 - крыжовника, 54 - ореха.