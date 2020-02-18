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вторник, 18 февраля 2020 12:15

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

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Автор: 100v.com.ua
  Лев Симиренко был избран членом-корреспондентом Бельгийского общества садоводов и почетным членом Французского национального помологического общества
Лев Симиренко был избран членом-корреспондентом Бельгийского общества садоводов и почетным членом Французского национального помологического общества

Предприниматель и садовник Лев Симиренко родился 18 февраля 1855-го в селе Млиев - сейчас Городищенский район Черкасской области. Его семья владела сахарными заводами.

1879-го Лев Симиренко закончил естественный факультет Новороссийского университета. Тогда же был сослан в Сибирь за участие в движении народников. Там работал садовником. Вывел низкорослые ползучие овощные деревья, которые могут выдержать низкие температуры.

По возвращении в Млиева, создал коллекционный сад и помологический питомник, который стал лучшим в Российской империи и одним из самых богатых в Европе. Включал 900 сортов яблонь, 889 - груш, 84 - слив, 350 - вишен и черешен, 15 - персиков, 36 - абрикосы, 165 - крыжовника, 54 - ореха.

Отлично улучшал собраны сорта, аклиматизировал чужие и вывел новые. Например, сорт яблони Ренет Симиренко - назван в честь отца. При питомнике организовал школу садоводов.

Ученый погиб от пули бандитов. Но до сих пор не раскрыто мотивов покушения, не названы заказчиков и исполнителей преступления.

Хотя дошли почти документальные свидетельства младшей дочери Льва Симиренко Софии о трагическом вечере 5 января 1920. Она хорошо запомнила те события. Гражданская жена София Хоришман опросила всех присутствующих в доме. Записали объяснение, что слышали-видели, что предшествовало роковом эпизода.

В тот вечер ученый погасил ночник на кухне и подошел к окну, чтобы рассмотреть, кто во дворе кричит и якобы требует меда для кути на сочельник. В этот момент раздался выстрел.

Мужчина получил ранение в плечо. Жена София не растерялась и сумела извлечь из раны пулю. Ее до сих пор хранят у потомков Симиренко в Харькове. Вызвала врача, но спасти Льва Платоновича не удалось. Он истек кровью и утром 6 января умер.

Автор: Ольга Осипенко
  В садовника выстрелили через окно его дома в Млиеве
В садовника выстрелили через окно его дома в Млиеве

Смерть Льва Платоновича быстро нашла свое объяснение: он погиб от руки бандита. Мол, Млиевом тогда сновали всякие "атаманы". Они занимались разбоем, грабежом, убийствами честных, порядочных граждан.

В советское время о нем придумали не одну красивую легенду. Мол, Лев Платонович стал очень горячим сторонником советской власти. Это будто бы крайне разозлило местных зажиточных крестьян, петлюровцев, буржуазию. Лев Симиренко коммунистом не был. Это была неправда.

В настоящее исследователи жизни Льва Симиренко в один голос утверждают, что его убили бандиты. Но советские. Иначе зачем было убийцам врываться в дом, но не грабить. А забрать только окровавленную одежду ученого. Или не как доказательство для тех, кто их послал убить.

Недавно стало известно о предложении Симиренко во время революции возглавить научную кафедру одного из вузов российской столицы. Он отказал. Но принял приглашение Украинской академии наук, основанной гетманом Павлом Скоропадским.

В 1919-м в Киеве при невыясненных обстоятельствах умерли младшие братья Льва Симиренко Николай и Алексей.

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Вполне вероятно, что трое стали жертвами красного террора. Ибо для местных млиевских жителей он был только помещик, а все его розсадникове хозяйство - помещичье имение. А как расправлялись крестьяне со своими "кровопийцами" - хорошо известно. Наконец, не стоит забывать и об известном украинском менталитет - всегда завидовать на чье богатство, проклиная его.

Есть еще одно основание для убийства Льва Симиренко - уничтожение по национальному признаку. Он был сознательным украинцем. А такие люди в будущем могли представлять угрозу коммунистическому режиму с его интернационалистско-русификаторской политике.

Трудной была судьба и его сына Владимира - выдающегося ученого-помолога. Достойного продолжателя научной дела отца. В 1930-х его дважды арестовывали и мучили. Он, профессор нескольких институтов, знаток основных европейских языков, собственноручно написал свое "признание" во вредительстве советской власти. Эту расправу осуществляли бандиты в форме в Курске. Там даже его могила не сохранилась.

Автор: Ольга Осипенко
  В комнате, где Лев Симиренко был смертельно раненый, устроили стенд музея семьи Симиренко
В комнате, где Лев Симиренко был смертельно раненый, устроили стенд музея семьи Симиренко
27 января 2020 года исполняется 230 лет со дня рождения зачинателя украинского басни и ректора Харьковского университета Петра Гулака-Артемовского. Он происходил из нынешнего райцентра Городище Черкасской области. 49 лет прожил в Харькове, где умер и похоронен.

Есть доказательства, что он приезжал в родной городок. В автографах Петра Гулака-Артемовского с псалмами "Живой с помощью Всевышнего, в крови Бога небесного воссоздается" и "Возьми меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного защиты меня" указано, что "Оба этих псалмов не было со мной в незабываемом Городище".
Автор: Ольга Осипенко, старший научный сотрудник музея-отдела семьи Симиренко Черкасского областного краеведческого музея
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Дата
18
февраля

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

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