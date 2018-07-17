За год закрыли 32 монастыря

Советская власть пыталась уничтожить монастыри. Фото: "Полтавика"

Решением Совета министров УССР от 17 июля 1958 года из 40 действующих монастырей 32 было сокращено. Осталось 8. Среди сокращенных была Киево-Печерская лавра.

В 1958-1962 годах в Советском Союзе развернули кампанию наступления на религию. Власть закрывала культовые сооружения и преследовала духовенство и верующих.

В октябре 1958 года Совет Министров СССР принял ряд постановлений, направленных на ликвидацию монастырей. Уменьшили размеры земли, находящейся в пользовании монастырей, и одновременно повысили ставки налога с монастырских земельных участков. Установили дополнительное прибыльное налогообложения монастырских предприятий, в частности, свечных мастерских, запретили использование наемного труда в монастырском хозяйстве и прием в обитель лиц моложе 30 лет.

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Власти пытались искоренять народные религиозные традиции и усиливали научно-атеистическую пропаганду. Лекции на антирелигиозную тему читали во всех народных университетах и ​​трудовых коллективах. Газеты одобрительно писали о колхозниках, решивших не праздновать храмовые праздники.

23 октября 1956 в столице Венгрии Будапеште 200-тысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польши, которая прошла от памятника польскому полководцу Бему к памятнику Петефи, была расстреляна просоветской службой безопасности. После этого в Венгрии началось общенациональное антисоветское восстание.