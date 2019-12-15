Выступление священника вызвало революцию

Движение протеста распространился на всю Социалистическую республику - началась революция. Фото: https://www.legaltechnique.org

В церкви румынского города Тимишоара публично выступил против режима Чаушеску священник Ласло Текеша. Его арестовали военные. 16 декабря 1989 года протесты против лишения его прихода превратились в демонстрацию под лозунгами "Долой Чаушеску!" - против диктатуры Николае Чаушеску.

К концу 80-х годов практически все социалистические страны переживали глубокий социально-экономический кризис. В Румынии поводом к началу революции стала попытка смещения, а затем депортации из страны диссидента венгерского происхождения пастора Ласло Текеша. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами, сотня митингующих погибла.

Движение протеста распространился на всю Социалистическую республику - началась революция. Диктатор Николае Чаушеску отдал приказ стрелять в манифестантов, объявил чрезвычайное положения в стране. Армия перешли на сторону протестующих.

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Диктатору вместе с женой удалось на вертолете оставить Бухарест. Власть перешла к Фронту национального спасения. Из под властного контроля полностью вышли объекты инфраструктуры, стратегические строения, заводы и некоторые воинские части.

В ночь с 22 на 23 декабря румынского президента и его жену задержали и отдали под суд, который вынес им смертный приговор - расстрел. Через несколько часов супругов Чаушеску было расстреляно. Румыния стала первой и единственной страной, где социалистический режим был свергнут народным восстанием.

Румынского диктатора Чаушеску Николае i его жену Елену Чаушеску расстреляли 25 декабря 1989 года. Трупы показали по телевидению.