Выбрали войскового атамана

Павел Скоропадский скептически отнесся к организации Свободного казачества, впоследствии увидел в этом большие перспективы Фото: mediahunters.tilda.ws

Командира 1-го Украинского корпуса Павла Скоропадского избрали войсковым атаманом украинского Вольного казачества 23 октября 1917-го. За год стал гетманом Украины.

В Чигирине Черкасской именно завершился Всеукраинский съезд Вольного казачества. Присутствовали 200 делегатов, представлявших 60 тыс. казаков Киевщины, Херсонщины, Екатеринославщины, Черниговщины и Кубани. На нем предложение выбрать войскового атамана внес общественный деятель и врач Иван Луценко.

Тогда совет старшин предложила на эту должность организатора съезда Ивана Полтавца-Остряницу. Тот отказался и предложил сделать атаманом Павла Скоропадского, а почетным атаманом - Михаила Грушевского. Их выбрали единогласно.

Скоропадский получил поздравительную телеграмму, где говорилось об избрании. Он был на фронте. 29 апреля 1918-го в помещении киевского цирка состоялся съезд хлеборобов с участием более 6 тыс. делегатов из 8 губерний. Павла Скоропадского съезд объявил гетманом.

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Украину провозгласили гетманским государством, установили дипломатические связи с Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией, Данией, Персией, Грецией, Норвегией, Швецией, Италией, Швейцарией и Ватиканом. Антанта Гетманат не признала.

По гетманской поддержки были учреждены государственные университеты в Киеве и Каменец-Подольском, 150 украинских гимназий, Национальный архив, Национальная библиотека. Отменил решение Центрального Совета о конфискации крупных имений. План их выкупа и распределения между крестьянами так и не был реализован, что вызвало недовольство помещиков и крестьян. Помещики возвращались в свои имения и с помощью гетманских вооруженных отрядов возвращали себе землю.

Общество возмутило, что в Австро-Венгрию и Германию вывозили большое количество зерна, сахара и мяса. Это привело к падению Гетманщины и отречение 14 декабря 1918-го самого Скоропадского. Он тайно выехал за границу где и умер.

Украинская и Кубанская Народные Республики подписали в Варшаве договор о сотрудничестве и признание друг друга независимыми и суверенными государствами 7 августа 1920. Заключен договор имел символическое значение. Большевики ликвидировали Кубанскую республику еще 17 марта 1920 года.