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суббота, 15 мая 2021 12:12

Ввели новые школьные предметы

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Ввели новые школьные предметы
В 1922-1934 годах в СССР в школах не изучали историю. Фото: pexels.com

15 мая 1934 года вышло постановление Совнаркома СССР "О преподавании отечественной истории в школах". Оно обязала изучать реабилитированную историю Российской империи и коммунистической партии. Истории Украины, как предмета, не существовало.

До 1934-го в школах изучали только курс "Обществоведение", который формировал у школьников поверхностные знания по истории, экономике, философии, социологии. Использовали малоэффективные формы организации учебно-воспитательного процесса, методы и приемы обучения. Это привело к низкой результативности усвоения учащимися обществоведческих знаний и умений.

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Поэтому приняли постановление Совнаркома СССР "О преподавании гражданской истории в школах СССР". Она внедрила отдельный курс истории. Освещал прошлое в хронологической последовательности, сообщал конкретные факты в живой, наглядной и доступной форме с характеристиками исторических деятелей. Предлагал изучать школьникам события и явления, демонстрирующие марксистско-ленинское трактовки исторического процесса.

На основе методических указаний составили программы по курсам "История древнего мира", "История средних веков", "История СССР". По первым учебным программам история преподавалась в 3-10 классах с постепенным увеличением часов на изучение этого предмета, с одного часа в неделю в третьем классе и до четырех в десятом.

5 мая 1913 года профессор Черновицкого университета Степан Смаль-Стоцкий издал в Вене третье издание грамматики украинского языка. Опроверг шовинистическое утверждение о существовании только "единого русского языка".

Первое издание грамматики увидело свет еще в 1893-м во Львове, Австро-Венгерской империи. В нем Степан Смаль-Стоцкий и австрийский лингвист Теодор Гартнер изложили собственно созданное украинское правописание. Его основой стала Желиховка - фонетическое правописание Евгения Желехивского, что действовало в Западной Украине с 1886 года.

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Дата
15
мая

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