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пятница, 07 января 2022 08:20

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

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Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре
Перелет Бланшара и Джеффриса через Ла-Манш 7 января 1785 г. изобразили на гравюрах. Фото: American Treasures of the Library of Congress

Французский аэронавт Жан Бланшар вместе с американцем Джоном Джефриссом 7 января 1785 года первыми пересекли Ла-Манш на воздушном шаре. Перелет из Англии во Францию ​​длился 2,5 часа.

Полеты человека на воздушном шаре стали реальностью в начале 1780-х, когда французские братья Жозеф и Этьен Монгольфье успешно разработали такое средство для полетов. Воздушные шары наполняли газом, легче воздуха, например гелием или водородом.

Первые достижения в воздухоплавании сделали француз Жан Бланшар и американец Джон Джеффрис. Американец заинтересовался возможностью изучения свойств атмосферы и ветров на разных высотах с помощью воздушных шаров. Свой первый успешный полет Жан Бланшар совершил на воздушном шаре 2 марта 1784-го в Париже, на заполненном водородом воздушном шаре на Марсовом поле.

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Во время полета через Ла-Манш оснастили шар измерительными приборами: термометром, барометром, гигрометром. Полет прошел успешно.

В XVIII-XIX веках воздушные шары использовали больше для военного наблюдения и научных исследований, чем для транспорта или спорта. Как способ передвижения по воздуху воздушный шар был вытеснен самоходным дирижаблем в конце XIX в.

Ранние полеты воздушных шаров оказали огромное влияние на моду того времени, формы и изображения в стиле au ballon широко использовались, от керамики до головных уборов.

17 августа 1978 года воздушный шар завершил первый полет над Атлантическим океаном, когда села на ячменное поле недалеко от Парижа. 137 часов понадобилось ему, чтобы прилететь из штата Мэн, США. Заполненный гелием шар пилотировали Бен Абруццо, Макси Андерсон и Ларри Ньюман. Они пролетели 5200 км за шесть дней.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
января

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

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