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суббота, 01 августа 2020 10:40

"Возвращает память о более 20 тыс. украинцах" - издали книгу о нацистском концлагере

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&quot;Возвращает память о более 20 тыс. украинцах&quot; - издали книгу о нацистском концлагере
Издали книгу об украинских узниках нацистского концлагеря Маутхаузен Фото: uinp.gov.ua

Вышла из печати книга об украинских узниках нацистского концлагеря Маутхаузен.

Составителями издания стали докторантка Института современной истории Венского университета Руслана Берндл, австрийский историк, доктор Маттиас Кальтенбруннер и кандидат исторических наук, сотрудник Института истории НАН Татьяна Пастушенко, пишет Украинский институт национальной памяти.

"В книге представлены результаты исследования архивных материалов, раскрывающих тему пребывания в этом концлагере более 20 тыс. мужчин и женщин из Украины. Исследование Маттиаса Кальтенбруннера посвященное уникальному случаю - восстанию советских офицеров в 20-м блоке "Маутхаузен", их побегу и послевоенной истории формирования повествования об этих событиях теми, кто выжил. В книге использованы фотографии из Федерального архива в Берлине.

Основное содержание составляют интервью с бывшими узниками, записанные специально для этого издания, а также при различных исследовательских проектах, в частности из архива Мемориального музея концлагеря "Маутхаузен", Архива устной истории "Та сторона", Международного общества "Мемориал" (Москва). Публикуются также биографии советских военнопленных, которые реконструировали их родные. Книга рассчитана на широкий круг читателей", - говорится в заметке.

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"Чрезвычайная книга, которая возвращает память о более 20 тыс. выходцев из Украины в этом лагере: их жизнь и быт, стратегии выживания и сопротивление, восстание советских офицеров и "Мюльфиртельская охота на зайцев" и многое другое", - рассказал начальник научного управления Украинского института национальной памяти Ярослав Файзулин.

Недавно вышла книга историка Николая Гороха "Золото - государству! Торгсин в советской Украине, 1931-1936". В Торгсине голодающие люди могли обменять последние драгоценности на зерно и продукты.

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