8,5 т золота в год - издали книгу об изъятии ценностей у людей

Издали книгу о Торгсине. Фото: Holodomor Research and Education Centre

Вышла книга историка Николая Гороха "Золото - государству! Торгсин в советской Украине, 1931-1936".

В Торгсине люди могли обменять драгоценности на зерно и продукты.

"В книге Николай Горох освещает историю организации, которая стала властным инструментом выкачивания у населения ценностей во имя форсированной военно-промышленной модернизации СССР. Хотя по своей природе Торгсин вроде олицетворял все, с чем боролись большевики - рыночные отношения, легальный оборот иностранной валюты и ценных металлов, спекуляцию, накопления капитала - в погоне за деньгами для индустриализации сталинская власть без колебаний наладила через торгсинивскую сеть продаж пищи с высокими экспортными ценами в обмен на золото, серебро, валюту, другие ценности", - сообщает Holodomor Research and Education Centre.

1933 Торгсин собрал в УССР 8,5 млн т золота. Украинцы были вынуждены продавать семейные реликвии.

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"Как отмечает Горох, возвращение из забвения, осмысление истории Торгсина дополняет картину сталинской политики создания голода как составляющей геноцида в Украине, будет способствовать утверждению в современном мире понимание ценности человеческих достоинства и жизни", - говорится в сообщении.

На портале Change.org появилась петиция о включении срока Holodomor в самые английские словари, в частности Merriam-Webster, Oxford и Dictionary.com. Инициировали ее украинские организации Канады.