Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Аварийную скважину потушили ядерным зарядом Фото: Википедия

Первый промышленный подземный ядерный взрыв на территории Украины осуществили 9 июля 1972-го. Провели его в окрестностях села Крестище Харьковской области с целью закрытия аварийного газового выброса. Операция имела кодовое название "Факел".

За 4 года до этого в Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа - 300 млрд кубометров. Его сразу начали добывать, однако при бурении скважин допустили ряд инженерных ошибок. Давление в них достигало более 400 атм. В 1971-м на скважине №35 произошел газовый выброс, который сразу подожгли, чтобы избежать взрыва. Перекрытие доступа кислорода к скважине путем накрытия, попытки закопать ее не остановили пожар.

Тогда ученые решили попробовать экспериментальный метод, который успешно показал себя в подобной ситуации на месторождении Урта-Булак в Узбекистане. Тогда "факел" горел 3 года и его удачно потушили подземным ядерным взрывом.

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Разрешение на проведение операции дали генсек КПСС Леонид Брежнев и председатель правительства Алексей Косыгин. Проводили ее в чрезвычайной секретности. Место проведения окружили агенты КГБ и подразделения МВД СССР, ни одной военной части не задействовали. Подготовка к взрыву длилась 4 месяца. У огненного факела прорубили скважину и поместили туда ядерное взрывное устройство мощностью 3,8 кт.

Утром 9 июля жителей Крестища и окрестных поселений эвакуировали автобусами и взорвали заряд. Взрыв провели в 10:000. Эксперимент успеха не имел. Все, чего добились ученые, - уничтожения значительного количества жилых домов. Увеличенный факел потушили через несколько месяцев путем обычного закапывания.

Восстановление домов местных жителей проходило за счет государства. Жители добивались особого статуса, но большинство обещаний перед пострадавшими государство не выполнило.

Китайская народная республика по указу Мао Цзэдуна провела "ядерное испытание №6" 17 июня 1967-го. Тогда на полигоне Лобнор, теперь северо-восточная часть Чарклык Синцьзян-Уйгурского автономного района, взорвали первую водородную бомбу. Именно в этот день Китай присоединился к клубу стран, которые владели термоядерным оружием. "В современном мире мы не можем обойтись без этой штуки, - имел в виду атомную бомбу Мао Цзэдун, - если мы хотим, чтобы нам не наносили обиды. Запад с пренебрежением относится к Китаю из-за того, что у него нет атомной бомбы, а есть только ручные гранаты".