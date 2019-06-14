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понедельник, 17 июня 2019 09:10

Китай испытал термоядерную бомбу

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Автор: scmp.com
  Китай впервые испытал ядерную бомбу в 1964-м
Китай впервые испытал ядерную бомбу в 1964-м

Китайская народная республика по указу Мао Цзэдуна провела "ядерное испытание № 6" 17 июня 1967 года. Тогда на полигоне Лобнор, теперь северо-восточная часть Чарклык Синцьзян-Уйгурского автономного района, взорвали первую водородную бомбу. Именно в этот день Китай присоединился к клубу стран, которые владели термоядерным оружием.

"В современном мире мы не можем обойтись без этой штуки, - имел в виду атомную бомбу Мао Цзэдун, - если мы хотим, чтобы нам не делали обиды. Запад с пренебрежением относится к Китаю из-за того, что у него нет атомной бомбы, а есть только ручные гранаты ".

Помощь в разработке оружия крупного масштаба предоставил СССР. Впервые Мао Цзэдун просит помощи у Москвы еще во время визита Никиты Хрущева в октябре 1954. Советский лидер советует китайцам отказаться от этой идеи. Отмечает, что китайцы не имеют достаточной научной и промышленной базы. Такой ответ лидера китайского народа не устраивает.

"Китай - большое и суверенное государство, и нам самим нужно обладать ядерными средствами, чтобы защитить себя в случае войны. Если вы не склонны поделиться с нами этим оружием, помогите Китаю технологией его создания". Однако Хрущев остается непоколебимым.

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"Китай должен разработать собственную бомбу с участием СССР или без него", - выступает он перед обществом.

Разработком бомбы занимается Институт современной физики. Замдиректором назначают выпускника института радия Парижского университета Цянь Сеньчжяня. Он имел хорошие отношения с преподавательницей Ирен Жолио-Кюри. По свидетельствам биографов китайского ученого она подарила любимому студенту "10 граммов соли радия" и передала "конфиденциальную информацию. Кроме Сеньчжяня миссию выполняли еще сотни студентов по всему миру. Одним из них был выпускник Калифорнийского института технологий Цянь Сюэсэнь

Автор: scmp.com
  Создатель китайской термоядерной бомбы Цянь Сюэсэнь
Создатель китайской термоядерной бомбы Цянь Сюэсэнь

В 1957-м Советский Союз открывает Китаю технологию изготовления бомбы.

"Сверху получили указание предоставить Китаю самые совершенные проекты, которые в СССР только реализовывались. - вспоминает профессор академии наук СССР, физик-теоретик Борис Иоффе. - Физики и инженеры, которым следовало выполнить эту задачу, понимая политическую ситуацию лучше начальства, попытались передать более старые проекты. Однако Задикян, советник СССР по атомным делам при китайском правительстве, поймал их на этом и донес наверх. В результате передали совершенную технологию "

Тысячи специалистов физиков и инженеров едут в Китай и раскрывают особенности изготовления оружия массового поражения. Из-за ухудшения внешнеполитических отношений между двумя странами СССР отзывает специалистов. Но было поздно. Китай осваивает атом.

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Первые испытания проводят 16 октября 1964. Мощность бомбы составила 20 Кт. Похожая американская бомба уничтожила Хиросиму. Она обошлась Китаю в $ 4,1 миллиарда.

Технологии изготовления термоядерных бомб Китай не имеет. Однако успешно овладевает ею самостоятельно. Бомбу изготавливают на основе урана-235, 238, Li-6 и дейтрия. Общая мощность оружия массового поражения составила 3,3 Мт. Она была в сотни раз мощнее предыдущей.

Бомбу сбросили на парашюте с высоты 3 км. Носителем служил бомбардировщик Xian H-6, аналог советского Ту-16.

Первую в мире водородную бомбу взорвали американцы 1952 года над кораловым островом Эниветок, что входит к тихоокеанским Маршалловым островам.

Через вес и габариты, а также использования в качестве топлива для термоядерного синтеза жидкого дейтерия устройство не имело практической ценности в качестве оружия и предназначался исключительно для экспериментальной проверки "двухступенчатой" конструкции

Бомба с кодовым названием "Иви Майк", теоретическую разработку которой осуществили Эдвард Теллер и Станислав Улам, весило 82 тонны, а его мощность составляла 10,4 Мт. Это в 500 раз больше, чем бомба, которую сбросили на Хиросиму.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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