Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре

Археологи Днепра надеются найти останки предпринимателя Александра Поля. Фото: 5.ua

В Севастопольском парке Днепра нашли вероятное захоронение первого почетного гражданина Александра Поля. По словам археологов, находка совпадает с некоторыми сведениями о могиле XIX в.

Поль был предпринимателем и меценатом Екатеринослава - теперь Днепра. Известно, что умер в возрасте 58 лет, а его жена Ольга - в 74. На поиски потерянной могилы экспедиция отправилась 2 месяца назад, передает "5 канал".

В разграбленном склепе из красного кирпича рядом с фундаментом руин церкви Святого Лазаря, где когда-то стояла колокольня, археологи обнаружили останки мужчины и женщины, цинковый гроб, внутри которого находился деревянный.

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"Воры, которые обокрали этот склеп, они украли все, в том числе и одежду. Скорее всего, она была расшита золотом. Почему нет женского черепа, трудно сказать. Однако, скорее всего, в черепе были золотые зубы", - рассказывает директор КП "Этнографические парки Днепра" Дмитрий Каюк.

Антрополог Александра Козак, проанализировав скелет мужчины, рассказала, что тот при жизни имел сильные нагрузки, на что указывают сработанные шейные позвонки, остеохондроз и правая рука. Останки женщины принадлежали пожилому человеку - старше 60 лет.

Раскопки в парке будут продолжаться. Исследователи будут идентифицировать останки и, возможно, подтвердят догадки относительно захоронения Поля.

Недавно на острове Хортица в Запорожье нашли точное местоположение могилы первого переселенца-меннонита. Им был мужчина по имени Якоб Геппнер (1748-1826). Известно, что участвовал в поисках территории для переселения и возглавлял депутацию меннонитов к императрице Екатерине II. Прожил 78 лет и был похоронен на Хортице, которую увидел первым.