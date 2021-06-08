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пятница, 11 июня 2021 08:20

На автогонках погибли сотни людей

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На автогонках погибли сотни людей
Nayvidomishi avtomobilʹni perehony na vytryvalistʹ 1955-ho zakinchylysya trahediyeyu. Foto: 24h du Mans , shcho prokhodyatʹ shchorichno nedaleko vid frantsuzʹkoho mista Le-Man z 1923-ho. Toho roku na stadioni bula vidsutnya ohorodzhennya mizh dorohoyu i hlyadachamy. Buly nevelyki v'yazanky sina, yaki ne ryatuvaly pry lobovomu zitknenni z trybunamy. Do kintsya 35-ho kola lidyruvav Jaguar brytantsya Mayka Khotorna. Brytanetsʹ pizno pobachyv syhnal vid svoyeyi komandy pro dozapravlennya i rizko zvernuv. Manevr stav nespodivankoyu dlya zadnikh avto. U tvorylosya khmara pylu, tudy na shvydkosti 270 km/ hod vletiv Mercedes. V avtomobilyakh todi buly vidsutni remni bezpeky. Vpav u napryamku hlyadachiv. Vodiy zahynuv myttyevo, pislya vybukhu palyva ulamky avto vpaly na hlyadachiv. 84 osib z·horily zazhyvo, shche ponad sto ubolivalʹnykiv otrymaly seryozni travmy. CHYTAYTE TAKOZH: Startuvaly avtomobilʹni perehony Honshchyky i yikh komandy ne vidrazu diznalysya pro trahediyu, a orhanizatory prodovzhyly honku. Kerivnytstvo Mercedes vidmovylosya vid podalʹshoyi uchasti v hontsi. Na nastupnyy denʹ v sobori mista Le-Man vidbulysʹ pokhorony zhertv trahediyi. Ofitsiyne rozsliduvannya avariyi vstanovylo, shcho tse bula lyshe avariya. Vynu u zahybeli hlyadachiv poklaly na nedostatni vymohy standartiv bezpeky na trasakh na orhanizatoriv. U Frantsiyi, Ispaniyi, Shveytsariyi, Nimechchyny ta inshykh krayinakh na provedennya avtohonok naklaly zaboronu doty, poky na trasakh ne bula dosyahnuta maksymalʹna bezpeka. U Monako 14 kvitnya 1929-ho startuvaly pershi avtomobilʹni perehony "Hran-pri Monako". Avtohonky vulytsyamy knyazivstva buly dovzhynoyu 318 km. Holova mistsevoho avtomobilʹnoho klubu Antoni Nohes zaproponuvav provesty avtoperehony kruchenymy vulytsyamy mista. Prynts Luyi II ideyu pidtrymav i stvoryv fond dlya peremozhtsiv. Pislya perehoniv u Monako shche try dni tryvaly svyatkuvannya iz huchnymy vechirkamy i kontsertamy. Zmahannya staly shchorichnymy. Показати більше 1848 / 5000 Результати перекладу Самые известные автомобильные гонки на выносливость в 1955-м закончились трагедией. Фото: 24h du Mans

Во время автогонок Французской республике 11 июня 1955-го случилась самая большая автокатастрофа в истории страны. Погибло 84 человека и 120 получили ранения.

24 часа Ле-Мана - самые известные автомобильные гонки на выносливость, проходящих ежегодно недалеко от французского города Ле-Ман с 1923. В том году на стадионе отсутствовала ограждения между дорогой и зрителями. Были небольшие вязанки сена, не спасали при лобовом столкновении с трибунами.

К концу 35-го круга лидировал Jaguar британца Майка Хоторна. Британец поздно увидел сигнал от своей команды о дозаправки и резко свернул. Маневр стал неожиданностью для задних авто. В творилось облако пыли, туда на скорости 270 км/ч влетел Mercedes. В автомобилях тогда отсутствовали ремни безопасности. Упал в направлении зрителей. Водитель погиб мгновенно, после взрыва топлива обломки авто упали на зрителей. 84 человек сгорели заживо, еще более ста болельщиков получили серьезные травмы.

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Гонщики и их команды не сразу узнали о трагедии, а организаторы продолжили гонку. Руководство Mercedes отказалось от дальнейшего участия в гонке. На следующий день в соборе города Ле-Ман состоялись похороны жертв трагедии. Официальное расследование аварии установило, что это была лишь авария. Вину в гибели зрителей положили на недостаточные требования стандартов безопасности на трассах на организаторов.

Во Франции, Испании, Швейцарии, Германии и других странах на проведение автогонок наложили запрет до тех пор, пока на трассах не была достигнута максимальная безопасность.

В Монако 14 апреля 1929-го стартовали первые автомобильные гонки "Гран-при Монако". Автогонки по улицам княжества были длиной 318 км.

Председатель местного автомобильного клуба Антони Ногес предложил провести автогонки витыми улицам города. Принц Луи II идею поддержал и создал фонд для победителей. После гонки в Монако еще три дня продолжались празднования с громкими вечеринками и концертами. Соревнования стали ежегодными.

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Дата
11
июня

На автогонках погибли сотни людей

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