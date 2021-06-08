На автогонках погибли сотни людей

Во время автогонок Французской республике 11 июня 1955-го случилась самая большая автокатастрофа в истории страны. Погибло 84 человека и 120 получили ранения.
24 часа Ле-Мана - самые известные автомобильные гонки на выносливость, проходящих ежегодно недалеко от французского города Ле-Ман с 1923. В том году на стадионе отсутствовала ограждения между дорогой и зрителями. Были небольшие вязанки сена, не спасали при лобовом столкновении с трибунами.
К концу 35-го круга лидировал Jaguar британца Майка Хоторна. Британец поздно увидел сигнал от своей команды о дозаправки и резко свернул. Маневр стал неожиданностью для задних авто. В творилось облако пыли, туда на скорости 270 км/ч влетел Mercedes. В автомобилях тогда отсутствовали ремни безопасности. Упал в направлении зрителей. Водитель погиб мгновенно, после взрыва топлива обломки авто упали на зрителей. 84 человек сгорели заживо, еще более ста болельщиков получили серьезные травмы.
Гонщики и их команды не сразу узнали о трагедии, а организаторы продолжили гонку. Руководство Mercedes отказалось от дальнейшего участия в гонке. На следующий день в соборе города Ле-Ман состоялись похороны жертв трагедии. Официальное расследование аварии установило, что это была лишь авария. Вину в гибели зрителей положили на недостаточные требования стандартов безопасности на трассах на организаторов.
Во Франции, Испании, Швейцарии, Германии и других странах на проведение автогонок наложили запрет до тех пор, пока на трассах не была достигнута максимальная безопасность.
Председатель местного автомобильного клуба Антони Ногес предложил провести автогонки витыми улицам города. Принц Луи II идею поддержал и создал фонд для победителей. После гонки в Монако еще три дня продолжались празднования с громкими вечеринками и концертами. Соревнования стали ежегодными.
×
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментарии