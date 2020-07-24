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пятница, 24 июля 2020 12:27

Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
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На острове Хортица в Запорожье нашли точное местоположение могилы первого переселенца-меннонита.

Им был мужчина по имени Якоб Геппнер (1748-1826). Известно, что участвовал в поисках территории для переселения и возглавлял депутацию меннонитов к императрице Екатерине II. Прожил 78 лет и был похоронен на Хортице, которую увидел первым. Об этом в Facebook сообщил сотрудник Национального заповедника "Хортица" Максим Штатский.

В 1973 году надгробия с его могилы и захоронения его младшего сына вывезли в Канаду, а место заросло и утопало в бытовых отходах. Сотрудники заповедника провели расчистку 19 июня.

Рядом с могилой первого поселенца планируют создать мемориал, присоединиться к чему призывают неравнодушных граждан.

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Историки и краеведы нашли могилу первого меннонита-переселенца Якоба Геппнера
Фото: facebook.com/max.shtatsky/
Историки и краеведы нашли могилу первого меннонита-переселенца Якоба Геппнера
Историки и краеведы нашли могилу первого меннонита-переселенца Якоба Геппнера
Показали первые концепты мемориала, который планируют установить на месте находки

В прошлом году специалисты Национального заповедника "Хортица" раскопали фундамент из надгробных плит меннонитов. Их обнаружили неподалеку уничтоженного большевиками в 1930-х меннонитского кладбища в Запорожье.

Меннониты - протестантская община. Впервые появились в Украине в 1789-м. Прибыли по приглашению царского правительства и были преимущественно немецкими колонистами. Жили в Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерниях. В районе Запорожья основали поселок Дармштадт - теперь Ромашки Запорожской области. Во время Голодомора 1932-33-го и сталинских репрессий почти все вымерли или были депортированы в Сибирь.

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