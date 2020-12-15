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среда, 16 декабря 2020 01:13

Во львовском доме нашли старинные росписи
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В доме нашли старинные росписи
Фото: artcenter.org
В доме нашли старинные росписи
В доме нашли старинные росписи

Во Львове в здании Центра культурных инициатив на ул. Академика Богомольца, 7 обнаружили древние росписи.

Росписи обнаружили Андрей Сендецький, Олег Болюк, Сергей Гаврилович и Вера Галайко. сообщают "Фотографии старого Львова".

Аутентичные росписи нашли в подъезде дома 1905-1906 годов, построенном по проекту архитектурного бюро Ивана Левинского.

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"Христовые своды входа в дом в первоначальном виде были украшены росписями с растительными мотивами. Полихромию орнамента, которая несколько напоминает арабески, придется еще исследовать, поскольку расчищено только фрагмент росписи свода. Приводим только короткий фотоотчет фрагмента открытия росписи из-под слоя побелки", - пишет Центр культурных инициатив во Львове.

Во дворе Тюрьмы на Лонцкого во Львове археологи нашли еврейские надгробные плиты XX в. - мацевы. Директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что после исследований мацевы отдадут в музей.

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