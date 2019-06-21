Владимир Ивасюк любил красивую одежду и французский язык

Автор: с семейного архива Владимир с отцом, Львов, 1975

Владимир Ивасюк считал, что украинский композитор должен хорошо одеваться в противовес советскому стандарту, - рассказывает сестра композитора Оксана Ивасюк.

По ее словам, в 1970-е в среди украинской интеллигенции во Львове было нормой демонстрировать свою украинскость еще и через достойный, несоветский, внешний вид.

"Володя любил красивую одежду. Считал, что украинский композитор должен хорошо одеваться в противовес советскому стандарту. В то время такая налада среди украинской интеллигенции была - те, кто говорили на украинском языке, должны были исключительно хорошо одеваться, о себе заботиться, потому что украинскость пропагандировалась и через такой особый подход к одежде.

Брат заказывал костюмы у хорошего портного австрийской школы в Черновцах и во Львове. Имел хорошие пиджаки, блейзер, клубные пиджаки - синие, серые, голубые, в полоску. Шурин, муж сестры, Любомир Крыса, купил Володе желтую рубашку в голубую полоску. Володя ее с радостью носил из-за тех цветов, я думаю, как вызов власти ".

Друзья часто называли композитора Вальдемаром, вспоминает сестра. Он любил французскую культуру. "Наш отец знал восемь языков. Они иногда с Володей говорили дома по-французски".

Автор: с семейного архива

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказался от рисования ради музыки: показали рисунки Владимира Ивасюка

"Володя курил. Но при родителях не демонстрировало этого. Уже когда был известный композитор и приезжал к родителям со Львова в Черновцы, шел на улицу покурить, чтобы родителей не огорчать. Не потому что боялся. Это было уважение к родителям. Но уже в последние годы он мог с отцом закурить в печь.

В еде брат был очень неприхотлив. Помню, когда я приехала к нему 12-летней во Львов, мне очень захотелось что-то сварить есть. Не смогла придумать ничего лучше чем пойти купить суп в пакете и сварить Володе. Я ему налила тот суп из пакета, он ел и говорил, что это лучшая еда, которую он пробовал. Такой элегантный был во всем - и во внешнем поведении, и в мышлении ".

Автор: с семейного архива Владимир с подругой Ниной Щербаковой и сестрой Галиной

Воспоминания Оксаны Ивасюк читайте в свежем номере журнала Країна.

Однокурснице Марии Соколовской из Коломыи Владимир Ивасюк посвятил свою "Червону руту". Он подарил ей собственноручно написаный первый вариант текста "Червона рута" на третьем курсе мединститута. Мария до сих пор сохраняет тот листочек.