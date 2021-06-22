Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

18 июня 860 года войско Аскольда напало на Константинополь

22 июня 860 года император Византии Михаил III заключил с киевским князем Аскольдом договор о "мире и любви" и заплатил ручисам большой выкуп.

За четверо суток до того, 8 тыс. воинов Руси и варягов во главе с Аскольдом, на несколько сот ладьях, прошли железную цепь, ворвались в залив Золотой Рог и осадили столицу Византийской империи - Константинополь.

Город охраняла лишь небольшая залога и горожане, ведь еще весной 860-го император Михаил во главе 40-тысячного войска двинулся войной на арабов вглубь Малоазийского полуострова. Гарнизоном командовал градоначальник Ориха и патриарх Фотий. Часть войск расположили во внешних укреплениях возле городских стенам. Их удалось удержать.

Потери русичей во время штурмов были незначительными, но и потери византийского гарнизона тоже. Аскольд отказался от идеи взять город и позволил своим воинам опустошать пригород, окрестные поселения и монастыри. Часть войска на кораблях отправилась на Принцевы острова и захватила ценную добычу и пленных.

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После переговоров стороны заключили мирный договор. Текст соглашения не сохранился, но исследователи предполагают, что оно обеспечивало права русских и варяжских купцов в Византии.

Поход 860 года имел большое значение. Древнерусское государство впервые сообщило миру о своем существовании и могуществе. Вскоре после похода приближенные к Аскольду русичи отправили в Константинополь посольство с просьбой креститься. Позже произошло Аскольдово крещение части элиты Руси.

Сама идея военных походов в византийские владения стала популярной среди будущих правителей Киевской Руси.

Византия и Киевская Русь подписали мирный договор 2 сентября 911 года. Перед тем, русичи и варяги во главе с князем Олегом осуществили удачный военный поход на Константинополь. Соглашение заключили на греческом и старославянском языках. Она подтверждало и усиливало предварительные договоренности 907 года. Тогда Византия должна была выплатить Киевской Руси дань и выкуп дружинникам. Поселение варяжских и русских купцов в Константинополе получало статус колонии. Они имели право селиться в квартале святого Маманта Кесарийского и не платить пошлин при торговле. Новый договор подтверждал дружеские отношения между странами и право купцов Руси жить в Константинополе и торговать без пошлин.