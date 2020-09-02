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среда, 02 сентября 2020 10:42

Киев заключил выгодную сделку

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Киев заключил выгодную сделку
Князь Руси Олег совершал походы на Византию в 907 и 911 годах Иллюстрация: ukraina.hrest.info

Византия и Киевская Русь подписали мирный договор 2 сентября 911 года. Перед тем, ручиси и варяги во главе с князем Олегом осуществили удачный военный поход на Константинополь.

Соглашение заключили на греческом и старославянском языках. Она подтверждало и усиливало предварительные договоренности 907 года. Тогда Византия должна была выплатить Киевской Руси дань и выкуп дружинникам. Поселение варяжских и русских купцов в Константинополе получало статус колонии. Они имели право селиться в квартале святого Маманта Кесарийского и не платить пошлин при торговле.

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Новый договор подтверждал дружеские отношения между странами и право купцов Руси жить в Константинополе и торговать без пошлин. Их должны были содержать за счет имперской казны. Договор устанавливал наказание за уголовные преступления, как купцов Руси так и греческих и определял порядок выкупа пленных.

Также стороны обязались оказывать помощь в спасении судов, потерпели крушение у берегов одной из стран, вместо их захвата. А Византия получила право нанимать русичей на военную службу.

От Руси соглашение подписали князь Олег и его большие дружинники - Карлы, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд и другие. Со стороны Византии подписи поставили император Лев VI, его сын Константин и брат Александр.

18 июня 860 года примерно на 200 судах русичи во главе с князем Аскольдом ворвались в залив Золотой Рог и осадили столицу Византийской империи - Константинополь, давний Византий. Аскольд удачно выбрал время для первого похода Руси на тогдашнюю столицу мира. Весной 860-го византийский император Михаил во главе 40-тысячного войска двинулся вглубь Малоазийского полуострова на войну с арабами.

После недельной осады руссичи отошли от Константинополя. Получили огромный откуп, новые условия торговли с Византией и пообещали обратиться в христианство.

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сентября

Киев заключил выгодную сделку

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