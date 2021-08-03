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вторник, 03 августа 2021 12:57

В захоронении нашли нож уникальной формы
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В Казахстане нашли нож редкой хвостатой формы
Фото: Акимат Карагандинской области
Его обнаружили на территории историко-археологического парка Талды в Шетском районе Карагандинской области
Обнаружили посуду, которую закрепляли скобами
Нашли древнее тесло с ручкой

В Казахстане археологи нашли уникальный нож и тесло с рукояткой эпохи бронзы.

Его обнаружили на территории историко-археологического парка Талды в Шетском районе Карагандинской области, сообщили в акимате.

"В Талды мы исследовали пять крупных объектов эпохи бронзы. Они представляют собой земляные курганы, обнесенные концентрическими ограждениями. То есть плитами, установленными на ребро. Погребения совершались в грунтовых ямах и каменных ящиках. Ориентация запад-восток. В голове ставили керамическую посуду, украшенную геометрическим орнаментом", - сказал археолог Игорь Кукушкин.

Местные жители высоко ценили посуду. Когда она билась, то не выбрасывали, а стягивали медными скобами. Женщин хоронили вместе с браслетами, ожерельями, гривнами и бляшками. Мужчин хоронили с наконечниками стрел и ножами. В одном из захоронений нашли хвостатый нож.

"Традиционная форма ножей - листовидная. Заточка с обеих сторон. Их можно квалифицировать как кинжалы. Впервые мы нашли нож, который относится к классу хвостатых. Острие у него не прямое, а изогнутое дугой. Одна часть заточенная, другая утолщенная. Назначение у него точно бытовое. Он массивный и удобный. Возможно, нож такой формы - это какое-то заимствование", - пояснил Кукушкин.

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Нашли тесло, похожее на современную стамеску.

"Тесло использовали для работы по дереву. С помощью него делали колесницы, ножны, кухонную утварь. Уникальность найденного инструмента в том, что у него есть ручка", - сказал археолог.

В 2019 году в Казахстане обнаружили останки молодого человека и женщины, похороненных лицом друг к другу. Могильник датировали бронзовым веком - 4 тыс. лет назад. Казахстанские археологи нашли его на древнем кладбище, на котором есть останки людей и лошадей.

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