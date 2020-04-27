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понедельник, 27 апреля 2020 10:48

В Украине разместили российский флот

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В Украине разместили российский флот
В 2010 году флот РФ разместили в Крыму. Фото: Kremlin.ru

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года.

Соглашение 21 апреля в Харькове подписали тогдашние президенты Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев. Документ вызвал возмущение оппозиции, экологов и местных советов. Аналитики заявили, что соглашение противоречит Конституции Украины.

В обмен на соглашение Украина должна была получать ежегодно $100 млн и сниженную цену на газ.

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"Взамен дешевого газа, который экономически дискредитирует страну, что отбрасывает нас от конкурентных возможностей, который оставляет неконкурентную экономику в том забвении, в котором она есть, - на вторую чашу весов ставят самое святое для каждой нации - суверенитет и независимость. Мне такой обмен не понятен. Соломой надо топить, но быть независимыми. Понимать, что это святость", - говорил тогда третий президент Виктор Ющенко.

31 марта 2014 года Госдума РФ денонсировала соглашение в одностороннем порядке.

Российская противокорабельная ракета П-35 "Прогресс" попала в украинский теплоход "Павел Верещагин" 24 апреля 2000 года. Пострадал 37-летний электромеханик Вадим Пономаренко.

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Дата
27
апреля

В Украине разместили российский флот

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