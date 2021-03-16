В тюрьме умер бывший начальник генштаба

Владимир Синклер работал в генштабе УНР и разрабатывал военные операции против большевиков и белогвардейцев Фото: wikimedia

Генерал-поручик армии УНР Владимир Синклер умер в Лукьяновской тюрьме Киева 16 марта 1946 года. Последние годы жизни проживал в Польше, а в Киев его насильно вывезли советские спецслужбы.

Синклер родился в 1879 году в Туркестанском крае - теперь Узбекистана, в семье полковника российской армии, который имел шведское происхождение. Матерью была украинка. Будущее сына отец сразу связал с военным делом. Отдал в Оренбургский кадетский корпус. Позже Синклер закончил Михайловское артиллерийское училище, а после непродолжительной службы в Петербурге поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, которую окончил в звании капитана гвардии.

В период Первой мировой войны служил на Юго-Западном фронте. С началом Украинской революции перешел на сторону Центральной Рады. Активно включился в процес украинизации армии, вошел в Генеральный штаб, затем в генштаб Украинской державы, а в конце 1918 года - в генштаб Директории УНР.

С началом 2-й советско-украинской войны в январе 1919 года разрабатывал боевые операции против большевистских войск. В августе 1919-го командовал частями УНР в операции по освобождению Киева, который брали войска Украинской Галицкой Армии.

Владимир Синклер участвовал в подписании Варшавского договора между УНР и Польшей. Поставил свою подпись как главный военный эксперт. В начале 1920 года его назначили начальником Генерального штаба УНР и членом Высшего военного совета. Был награжден орденами святого Владимира и Станислава, святой Анны и крестом Симона Петлюры.

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После поражения освободительной борьбы проживал в польских лагерях для интернированных, а после их ликвидации в 1924 году поселился в польском городе Сосновец. Работал служащим на шахте и машинистом. Принимал активное участие в общественной жизни украинской общины, помогал эмигрантам, читал лекции военным.

С наступлением советских войск на Польшу в конце Второй мировой войны на него донесли контрразведке СМЕРШ. Владимира Синклера арестовали в Сосновце, или по другой версии в Катовице, за бывшее участие в освободительной борьбе и антисоветскую деятельность, а 4 апреля 1945 его перевезли в Лукьяновскую тюрьму. В графе "национальность" во всех чекистских анкетах всегда писал "украинец". Хоть украинским языком и не владел.

На момент ареста был 66-летним и страдал от сердечной недостаточности. В марте пожаловался на приступы стенокардии и попал в тюремный лазарет где и умер.

21 апреля 1920 года управляющий Министерством иностранных дел УНР Андрей Ливицкий и вице-министр иностранных дел Польши Ян Домбский подписали тайное Варшавское соглашение. Оно известно также как договор Пилсудский–Петлюра. Согласно нему, Польша признавала право Украинской Народной Республики на независимость и пообещала военную помощь в обмен на отказ УНР от Галичины, 5 с половиной уездов Волыни, части Полесья, Лемковщины, Подляшья, Посянья и Холмщины.