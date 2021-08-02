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вторник, 03 августа 2021 01:13

В трубе нашли 60-летнее письмо Санта-Клаусу

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В трубе нашли 60-летнее письмо Санта-Клаусу
Англичанин написал письмо в 1961-м. Фото: BBC

В английском городе Ворксоп трубочисты нашли в дымоходе письмо Санта-Клауса, который написали 60 лет назад.

Они разместили информацию о письме в соцсетях и нашли автора, сообщает BBC.

Письмо написал Роберт Уильям Крэмптон. Сейчас ему 65 лет. Мужчина вместе с отцом написал письмо в 1961 году. Просил ковбойский костюм, ружье и шляпу. Санта-Клаус принес ему ковбойский пистолет, кобуру и значок шерифа.

Мужчина сейчас на пенсии, живет он в графстве Суррей. Письмо он хочет оставить дочерям на память. Документ сейчас у нынешних владельцев дома.

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Офицер-менеджер компании трубочистов Sweeps Chimney Services Шерил Торн сказала, что всегда хотела найти в трубе рождественское письмо.

Дженнифер Даукер ныряла с аквалангом в реке Чебойган в штате Мичиган и нашла бутылку с письмом 1926 года. Бутылка лежала на глубине более 3 м. В нее попала вода.

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