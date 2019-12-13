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пятница, 13 декабря 2019 23:13

В США признали геноцид армян

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В США признали геноцид армян
Турция негативно отреагировала на решение Сената. Фото: Etcetera Media

Сенат США 12 декабря единогласно признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи.

Решение приняли через месяц после официального визита в Белый дом президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщает "Европейская правда".

"Это память 1,5 миллионов жертв первого геноцида ХХ века и смелый шаг в продвижении превентивной повестки дня. Никогда снова", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Турция признает, что многие армяне, проживавшие в Османской империи, погибли в столкновениях с османскими силами во время Первой мировой войны, но не согласна с цифрами и отрицает, что убийства организовались систематически и являются геноцидом.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал это решение "политическим шоу". Пресс-секретарь президента Ибрагим Калин заявил, которые Анкара осудила и отвергла это мероприятие.

Ватикан обнародовал документы из тайных архивов. Они связаны с геноцидом армян 1915-го в Османской империи. Их выкупил итальянский предприниматель армянского происхождения Артур Асатрян и передал в Музей-институт Геноцида армян.

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Дата
13
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