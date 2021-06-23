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В средневековье люди разрывали могилы не для грабежа

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В средневековье люди разрывали могилы не для грабежа
Люди Европы VI-VIII веков разрывали могилы и не забирали всех ценностей Иллюстрация: wikipedia

Ученые попытались выяснить, зачем в средневековье люди разрывали могилы и забирали некоторые предметы, оставляя драгоценности.

Традиционно такие действия квалифицировали как ограбление. Но исследователи повторно проанализировали раскопанные в средневековье кладбища из пяти регионов Европы. Установили, что между VI - VIII вв. люди открывали могилы и изымали предметы по причинам, не связанным с мародерством. Чаще всего они раскапывали захоронение возрастом около 25 лет, сообщает Live Science.

"Тщательно отбирали вещи для извлечения. Особенно забирали броши у женщин и мечи у мужчин. Зато оставляли в гробах много ценных вещей, даже предметы из драгоценных металлов, включая золотые или серебряные подвески", - рассказал автор исследования Элисон Клевнас.

Ученые также заметили, что предметы, изъятые из могил, находились в ужасном состоянии и не имели никакой пользы от дальнейшего использования.

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Считают, что мотивы открытия могил могли быть разными в разных городах. Но тот факт, что зачастую забирали именно оружие и броши, привел ученых к мысли о символической мотивации.

"Мечи и броши - одни из самых распространенных символических предметов в могилах того времени, - сказал Клевнас. - Их передавали из поколения в поколение как семейные реликвии и клали покойникам в качестве даров. Это предметы, которые использовались для связи людей. Носили в себе истории и воспоминания. Поэтому, вероятно, что родственники извлекали их именно по этим причинам".

Обычай повторного открытия могил распространился Западной Европе с конца VI - конца VII в. Позже такие практики были связаны преимущественно с умышленным разграблением.

В 2019 году строители обнаружили 115 фрагментов костей во дворе 200-летнего частного дома в Абердине, Шотландия. Вызванные полицией исследователи установили, что кости принадлежали семерым людям. Их тела использовали для медицинских исследований, а после спрятали.

Люди жили между 1750-1850 годами. Двое из них были детьми. На телах проводили различные медицинские процедуры, включая краниотомию или трепанацию черепа.

Предполагают, что раскапывали и практиковались на них студенты и преподаватели медицинского факультета Абердинского университета - одного из лучших медицинских учреждений в Британии того времени. После экспериментов и занятий тела хоронили тайком, закапывая во дворах, чтобы избежать законных наказаний.

В то время в Британии действовал закон, который ограничивал жестокую практику "анатомизации". Ее кульминацией для общества стали 16 жестоких убийств людей ирландскими иммигрантами Уильямом Берком и Уильямом Гейером, известные как Уэст-портские убийства. Мужчины продавали трупы для лекций по анатомии известному хирургу Роберту Ноксу.

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