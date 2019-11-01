Натолкнулись на останки людей, которых разрезали студенты-медики

Строители обнаружили 115 фрагментов костей во дворе 200-летнего частного дома в Абердине, Шотландия. Вызванные полицией исследователи установили, что кости принадлежали 7-ми персонам. Их тела использовали для медицинских исследований, а после спрятали.
Люди жили между 1750-1850-ми годами. Известно, что двое из них были детьми. На телах проводили различные медицинские процедуры, включая краниотомию, или трепанацию черепа, сообщает Live Science.
Предполагают, что раскапывали и практиковались на них студенты и преподаватели медицинского факультета Абердинского университета - одного из лучших медицинских учреждений в Британии того времени. После экспериментов и занятий тела хоронили тайком, закапывая во дворах, чтобы избежать законных наказаний.
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В то время в Англии действовал закон, который ограничивал жестокую практику "анатомизации". Ее кульминацией для общества стали 16 жестоких убийств людей ирландскими иммигрантами Уильямом Берком и Уильямом Гейером, известные как Уэст-портские убийства. Мужчины продавали трупы для лекций по анатомии известному хирургу Роберту Ноксу.
Антропологи воссоздали лицо мужчины, который жил 600 лет назад. Останки обнаружили во время земляных работ возле галереи искусств Абердина в Шотландии. Рядом с ним нашли еще 60 полноценных скелетов. Ученые убеждены, что находка прольет свет на средневековое здоровье и образ жизни.
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