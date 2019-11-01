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пятница, 01 ноября 2019 13:48

Натолкнулись на останки людей, которых разрезали студенты-медики

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Строители обнаружили 115 фрагментов костей во дворе 200-летнего частного дома в Абердине, Шотландия. Вызванные полицией исследователи установили, что кости принадлежали 7-ми персонам. Их тела использовали для медицинских исследований, а после спрятали.

Люди жили между 1750-1850-ми годами. Известно, что двое из них были детьми. На телах проводили различные медицинские процедуры, включая краниотомию, или трепанацию черепа, сообщает Live Science.

Предполагают, что раскапывали и практиковались на них студенты и преподаватели медицинского факультета Абердинского университета - одного из лучших медицинских учреждений в Британии того времени. После экспериментов и занятий тела хоронили тайком, закапывая во дворах, чтобы избежать законных наказаний.

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В то время в Англии действовал закон, который ограничивал жестокую практику "анатомизации". Ее кульминацией для общества стали 16 жестоких убийств людей ирландскими иммигрантами Уильямом Берком и Уильямом Гейером, известные как Уэст-портские убийства. Мужчины продавали трупы для лекций по анатомии известному хирургу Роберту Ноксу.

Автор: livescience.com
  Студенты и преподаватели Абердинского университета тайно проводили запрещены законом медицинские опыты
Студенты и преподаватели Абердинского университета тайно проводили запрещены законом медицинские опыты

Автор: wikipedia
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Антропологи воссоздали лицо мужчины, который жил 600 лет назад. Останки обнаружили во время земляных работ возле галереи искусств Абердина в Шотландии. Рядом с ним нашли еще 60 полноценных скелетов. Ученые убеждены, что находка прольет свет на средневековое здоровье и образ жизни.

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