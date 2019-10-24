Антропологи воссоздали лицо мужчины, который жил 600 лет назад. Останки обнаружили во время земляных работ возле галереи искусств Абердина в Шотландии.

Рядом с ним нашли еще 60 полноценных скелетов. Ученые убеждены, что находка прольет свет на средневековое здоровье и образ жизни, передает Metro.

Мужчине было не менее 46 лет. Рост составлял от 158 до 167 см. Он страдал от зубной болезни и проблемы с суставами. Вероятно, был не местным. Его малой родиной могла быть гористая местность на северо-западе Шотландии или Гебридские острова.

Ученые продолжат воспроизведение внешности скелетов из Абердинского захоронения.

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Автор: AOC Archaeology Group/PA Wire Воссоздали лицо мужчины из Абердинского захоронения

Автор: AOC Archaeology Group/PA Wire Воссоздали лицо мужчины из Абердинского захоронения



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