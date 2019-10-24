Воссоздали лицо мужчины, который жил 600 лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
1 Просмотров: 2574
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 639
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5391
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39645
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1116
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3267
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3249
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
5
8
24
7
5
Впервые показали место убийства советского писателя
Впервые показали место убийства советского писателя
Нечистая сила и взятки полиции: как в Киеве жилось первым владельцам велосипедов
Нечистая сила и взятки полиции: как в Киеве жилось первым владельцам велосипедов
Красота и сплетни: чем занимались в парижском ателье начала XX в.
Красота и сплетни: чем занимались в парижском ателье начала XX в.
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Видео
Все видео
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 639
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5274
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7497
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1827
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 45
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
четверг, 24 октября 2019 17:54

Воссоздали лицо мужчины, который жил 600 лет назад

  Комментировать

Антропологи воссоздали лицо мужчины, который жил 600 лет назад. Останки обнаружили во время земляных работ возле галереи искусств Абердина в Шотландии.

Рядом с ним нашли еще 60 полноценных скелетов. Ученые убеждены, что находка прольет свет на средневековое здоровье и образ жизни, передает Metro.

Мужчине было не менее 46 лет. Рост составлял от 158 до 167 см. Он страдал от зубной болезни и проблемы с суставами. Вероятно, был не местным. Его малой родиной могла быть гористая местность на северо-западе Шотландии или Гебридские острова.

Ученые продолжат воспроизведение внешности скелетов из Абердинского захоронения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воссоздали облик женщины, которая жила 7,5 тыс. лет назад

Автор: AOC Archaeology Group/PA Wire
  Воссоздали лицо мужчины из Абердинского захоронения
Воссоздали лицо мужчины из Абердинского захоронения
Автор: AOC Archaeology Group/PA Wire
  Воссоздали лицо мужчины из Абердинского захоронения
Воссоздали лицо мужчины из Абердинского захоронения
Ученые воссоздали лицо предка древнейшего человека, родственника знаменитой "Люси". Череп нашли 2016-го в Эфиопии. Ему 3,8 млн лет.

Предок оказался более похожим на шимпанзе, чем на современного человека. Это афарский австралопитек. Считался переходным типом между обезьяной и человеком.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воссоздали лицо мужчины, который жил 600 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Впервые показали место убийства советского писателя

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 59363
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 57436
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 32944
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 26957
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 6 Просмотров: 14553
История
Впервые показали место убийства советского писателя
Впервые показали место убийства советского писателя
5
 Просмотров: 963
Начали перезахоронение диктатора
Начали перезахоронение диктатора 1 Просмотров: 594
Украина согласилась уничтожить свои ракеты
Украина согласилась уничтожить свои ракеты
 1 Просмотров: 657
Кота в бочке спустили с самого большого водопада
Кота в бочке спустили с самого большого водопада
 Просмотров: 729
Нашли храм неизвестного христианского мученика
Нашли храм неизвестного христианского мученика Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
6
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
4
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
3
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
Голосов: 209
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua