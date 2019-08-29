Показали, как выглядел древний человек 3,8 млн лет назад

Ученые воссоздали лицо предка древнейшей человека, родственника знаменитой "Люси". Череп нашли 2016-го в Эфиопии. Ему 3,8 млн лет.

Предок оказался более похожим на шимпанзе, чем на современного человека. Это афарский австралопитек. Считался переходным типом между обезьяной и человеком - был прямоходящим, сообщает Live Science.

Автор: Cleveland Museum of Natural History Воссоздали лицо предка древнейшего человека, жившего 3,8 млн лет назад

Человек имел большой нос, выпуклую челюсть и мощные собачьи зубы. Последнее было необходимо для пережевывания грубой пищи в пещерах. Впоследствии части этого вида вышли на открытую местность и получили менее грубые черты, употребляя мясо.

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"Находка подтверждает мнение о том, что ранняя эволюция человекообразных ни была линейной. Виды не всегда возникают, превращаются в новые и исчезают с лица Земли. Скорее всего, подгруппы человекообразных становились изолированными от большей популяции. Скрещивались и накапливали достаточно изменений, чтобы стать абсолютно новыми видами", - отметила антрополог Йоханнес Хайле-Селасси.

Это может вызвать кардинальные изменения в исследованиях происхождения людей. Новые находки противоречат устойчивому пониманию, что один вид превращается в другой. Даже в начале эволюции человека в один момент проживало несколько различных видов человекообразных. Поэтому вопрос о нашем прямого предке, которым до этого считали "Люси", остается открытым.

Археологи нашли в Эфиопии останки неизвестного человекообразного существа. Оно имело признаки гоминида — самой развитой мартышки. Уцелевшие части скелета ученые закончили извлекать из породы лишь недавно. Из почвы выбрали 125 фрагментов. Лучше всего сохранились череп и передние конечности. Существо оказалось самкой. Его выделили в отдельный вид — "ардипитек". Арди на одном из эфиопских диалектов означает "почва". Арди с прошлой пятницы, когда были опубликованы выводы исследований, считают самым древним из найденных предков человека. Его костям — 4,4 млн лет. Ученые впервые нашли обезьяночеловека, который жил так давно.