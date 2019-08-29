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четверг, 29 августа 2019 10:01

Показали, как выглядел древний человек 3,8 млн лет назад

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Ученые воссоздали лицо предка древнейшей человека, родственника знаменитой "Люси". Череп нашли 2016-го в Эфиопии. Ему 3,8 млн лет.

Предок оказался более похожим на шимпанзе, чем на современного человека. Это афарский австралопитек. Считался переходным типом между обезьяной и человеком - был прямоходящим, сообщает Live Science.

Автор: Cleveland Museum of Natural History
  Воссоздали лицо предка древнейшего человека, жившего 3,8 млн лет назад
Воссоздали лицо предка древнейшего человека, жившего 3,8 млн лет назад

Человек имел большой нос, выпуклую челюсть и мощные собачьи зубы. Последнее было необходимо для пережевывания грубой пищи в пещерах. Впоследствии части этого вида вышли на открытую местность и получили менее грубые черты, употребляя мясо.

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"Находка подтверждает мнение о том, что ранняя эволюция человекообразных ни была линейной. Виды не всегда возникают, превращаются в новые и исчезают с лица Земли. Скорее всего, подгруппы человекообразных становились изолированными от большей популяции. Скрещивались и накапливали достаточно изменений, чтобы стать абсолютно новыми видами", - отметила антрополог Йоханнес Хайле-Селасси.

Это может вызвать кардинальные изменения в исследованиях происхождения людей. Новые находки противоречат устойчивому пониманию, что один вид превращается в другой. Даже в начале эволюции человека в один момент проживало несколько различных видов человекообразных. Поэтому вопрос о нашем прямого предке, которым до этого считали "Люси", остается открытым.

Археологи нашли в Эфиопии останки неизвестного человекообразного существа. Оно имело признаки гоминида — самой развитой мартышки. Уцелевшие части скелета ученые закончили извлекать из породы лишь недавно. Из почвы выбрали 125 фрагментов.

Лучше всего сохранились череп и передние конечности. Существо оказалось самкой. Его выделили в отдельный вид — "ардипитек". Арди на одном из эфиопских диалектов означает "почва".

Арди с прошлой пятницы, когда были опубликованы выводы исследований, считают самым древним из найденных предков человека. Его костям — 4,4 млн лет. Ученые впервые нашли обезьяночеловека, который жил так давно.

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Дата
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