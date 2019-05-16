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четверг, 16 мая 2019 12:46

В России умер политзаключенный-украинец

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В России умер политзаключенный-украинец
Кирилл Осьмак. Фото: na-skryzhalyah.blogspot.com

Президент Украинской Главной Освободительной Рады Кирилл Осьмак погиб 16 мая 1960-го во Владимирском централе.

Раду создали в конце Второй мировой войны по инициативе УПА и ОУН (б) - для политического руководства украинским освободительным движением. УГВР объявила себя "верховным органом украинского народа в его революционно-освободительной борьбе".

В августе 1944-го произошла стычка между подразделениями УПА и частями Красной армии. Кирилл Осьмак был ранен, но смог убежать. Скрывался в селе Дорожев на Львовщине. 12 сентября во время облавы НКВД был арестован.

Более 2 лет находился под следствием заключенный в Дрогобычской тюрьме. Затем перевезли в Лукьяновскую тюрьму, а оттуда - в Россию.

10 июля 1948-го Особое совещание при МГБ СССР осудила Кирилла Осьмака. Дали 25 лет заключения в тюрьме "за участие в контрреволюционной банде украинских националистов и активную руководящую контрреволюционную националистическую деятельность".

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"Любимая, любимая доченька! Самая дорогая Наташенька! Мое ​​последнее и всегдашнее желание тебе быть всегда здоровой, рассудительные и умной, - писал Кирилл Осьмак дочери Наталье 12 августа 1957-го. - Научись всегда работать для общего блага. Люби свой родной край, люби Украину и в жизни прочно держись заветов великого Кобзаря. Всегда помни о матери, о ее здоровье и благополучии. С последним дыханием буду вспоминать о тебе. Не со своей вины не смог помочь тебе дойти до лучшей жизни, когда ты бы смогла проводить широкую работу. Желаю тебе комфортного и широкого жизненного пути. Целую искренним родительским поцелуем. Твой весь отец".

Похоронен Кирилл Осьмак на кладбище неподалеку тюрьмы.

Ко дню основания Украинской повстанческой армии в сети опубликовали видео о ее идеологии и мотивах борьбы.

Ролик распространил украинский историк, публицист Владимир Вятрович.

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