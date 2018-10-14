Историк рассказал всю правду об Украинской повстанческой армии

Ко дню основания Украинской повстанческой армии в сети опубликовали видео о ее идеологии и мотивах борьбы.
Ролик распространил украинский историк, публицист Владимир Вятрович в Twitter.
"К годовщине создания УПА - видео-урок "За что боролась Украинская повстанческая армия? Смотрите и распространяйте" ", - отметил он.
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11 октября во прокат вышел военный детектив "Позывной Бандерас". По сюжету, в одной из украинских частей на Донбассе действует российский диверсант. Капитан разведки Антон Саенко приезжает его обезвредить.
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