Историк рассказал всю правду об Украинской повстанческой армии

Историк раскрыл мотивы Украинской повстанческой армии. Фото: Umoloda

Ко дню основания Украинской повстанческой армии в сети опубликовали видео о ее идеологии и мотивах борьбы.

Ролик распространил украинский историк, публицист Владимир Вятрович в Twitter.

"К годовщине создания УПА - видео-урок "За что боролась Украинская повстанческая армия? Смотрите и распространяйте" ", - отметил он.

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11 октября во прокат вышел военный детектив "Позывной Бандерас". По сюжету, в одной из украинских частей на Донбассе действует российский диверсант. Капитан разведки Антон Саенко приезжает его обезвредить.