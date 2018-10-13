ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе

Российский историк Александр Гогун исследует историю УПА Фото: Александр Куриленко

Александр Гогун – военный историк, исследователь сталинизма и украинского национализма, докторант Свободного университета Берлина. Он – автор монографии "Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы". После того, как в феврале 2014 года московское издательство "ОЛМА медиа групп" пустило в печать дополнительный тираж этой книги, власти изъяли её из продажи. В своё время она писалась в качестве своеобразного ликбеза об УПА для русских учёных и журналистов.

Александр Гогун отвечает на вопросы Gazeta.ua.

Когда возникла Украинская повстанческая армия?

Их было две. Первая – в начале 1942 года. Атаман Тарас Бульба-Боровец разругался с немцами, и с частью своего полицейского формирования "Полесская сечь" пошёл в лес. Эта УПА просуществовала до середины 1943-го. Её название бандеровцы украли у Боровца весной 1943 года, когда несколько тысяч украинских полицаев и шуцманов с немецкой службы ушли – часть – просто по домам, а большинство – к ОУН, создав костяк, основу командного, а поначалу даже рядового состава УПА. Боровец, чтобы избежать путаницы с двумя УПА, летом 1943 года переименовал свои силы в УНРА – Украинскую народно-революционную армию. Дело в том, что бандеровцы летом 1941-го пытались создать зародыш армии, и окрестили эти вооружённые милицейские группки УНРА. Её номинальным главкомом стал Иван Климов. Боровец это название позаимствовал в 1943 году, тем самым возместив ущерб за название, похищенное у него. Хотел растянуть антинемецкий период борьбы украинских националистов в пропагандистских целях В 1942 году бандеровской УПА не существовало. Я пересмотрел кучу документов в архивах Берлина и Фрайбурга, материалы службы безопасности – СД, нацистской гражданской администрации – не видели они никакого восстания оуновцев в те месяцы. А вот с марта 1943-го уже "Караул!", "Туши свет!". Дата 14 октября появилась в приказе главкома Романа Шухевича 14 октября 1947 года. Он хотел растянуть антинемецкий период борьбы украинских националистов в пропагандистских целях. "1942" выглядит поприличнее как время начало борьбы, чем "1943". 14 октября – праздник Покрова Божьей матери, особенно излюбленный казаками. Не исключено, что так Шухевич пытался усилить соборность своего движения, то есть связь Западной и Восточной Украины.

Какие условия были важными для появления УПА?

Во-первых, украинское население Волыни к концу 1942 года уже озлобилось как на нацистов, так и на польское меньшинство. В этот момент пришли красные партизаны Ковпака и Сабурова. Пётр Вершигора (участник советского партизанского движения в Украине, заместитель командира по разведке партизанского соединения Сидора Ковпака, – ред.) затем писал в оперативном отчёте: "На протяжении почти всего 1943 года Волынь охвачена антинемецким движением, восстанием народа против немцев. Националисты возглавили его и направили по пути восстания антипольского". Во-вторых, Красная армия нанесла удар под Сталинградом, а англо-американцы высадились в Северной Африке – операция "Факел". Народ почувствовал немцев проигрывающей стороной, а бандеровцы это поняли. Они не хотели, чтобы украинцы видели Советов единственными победителями Рейха в Украине. Народ почувствовал немцев проигрывающей стороной, а бандеровцы это поняли. Они не хотели, чтобы украинцы видели Советов единственными победителями Рейха в Украине.

Почему УПА действовала преимущественно на территории, которая ранее была неподконтрольная СССР? Почему не было массовой поддержки в других этнически украинских регионах?

Как рассказывал мне последний главком УПА Василий Кук, оуновской сеткой была охвачена вся Западная Украина. Речь идёт о феномене Организации украинских националистов: столь прочной и гибкой партии, способной к сопротивлению таким жестоким, сильным и разным врагам, в истории ХХ века в Европе не найти. УПА могла вести такую масштабную борьбу только из-за ОУН, которая выплавилась в 1920-1930-е годы в Польше и отчасти Румынии. В УССР ничего подобного возникнуть тогда не могло - из-за колхозной системы и мероприятий ОГПУ-НКГБ. Повстанческая армия в 1944-1948 годах воссоздавалась несколько раз как феникс из пепла именно благодаря сети ОУН. Согласно пусть и преувеличенным донесениям чекистов, они УПА в 1944-1953 годах шесть раз физически истребили, и ещё пять раз полонили-повязали. Бандеровцы после Второй мировой войны снова и снова тащили селян в лес и гнали на пулемёты НКВД. Да и сами лезли на рожон.

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Можно сравнить УПА с другими национальными движениями, например, на территории Балтии и Кавказа?

На территории Балтии, особенно Литвы, пожалуй, даже следует. Тамошние "лесные братья" обладали неплохим офицерским корпусом, а у Литвы - традиции государственной независимости глубже, чем у Украины. Тамошние повстанцы воевали в масштабах сравнимых с УПА. Разумеется, если учитывать, что Литва меньше Западной Украины и слабее заселена. Готовность к самопожертвованию тоже наблюдалась крайне высокая. В целом идеология "лесных братьев" уступала по радикализму оуновской. Что в странах Балтии, что в Западной Украине сопротивление к 1950-м годам сошло "на нет", потому что крестьяне устали от кровопролития. Относительно Кавказа, в частности, Чечни – наверное, подобное сравнение много не даст. Да, тоже повстанческая борьба, но условия другие – от религиозных до этнополитических – межнациональная чересполосица (на Северном Кавказе живут чеченцы, ингуши, осетины, адыги, карачаево-балкарцы, казаки и больше десятка народов Дагестана. Часто эти этносы конфликтую между собой – ред.). Карпаты куда ниже Кавказских гор. Разное отношение к России в исторической перспективе. В 1850-е годы, когда исламское государство имамат Шамиля с царскими войсками дралось, русины Дунайской монархии предавались москвофильству.

Какой была политика Берлина к УПА и всему украинскому национальному движению?

Расчётливой и своекорыстной. В период Гитлера - временами иррациональной. В 1920-е и 1930-е годы наблюдалось союзничество с периодами охлаждения и потепления отношений. С момента создания УПА – это был враг. А с 1944 года, когда и тем, и другим от Красной армии досталось – снова поневоле стали союзниками. Многих националистов они расстреляли, а Степана Бандеру посадили в концлагерь В конце 1944-го немцы, опомнившись, слепили нечто вроде украинского эмигрантского правительства – Украинский национальный комитет во главе с Павлом Шандруком. Его признали почти все украинские партии, за исключением бандеровцев. Гитлеровцев их самостоятельность и стремление к собственной линии бесили ещё в 1941-1942 годах. Тогда многих националистов они расстреляли, а Степана Бандеру посадили в концлагерь. 5 июня 1943-го генеральный комиссар округа Волынь-Подолье Генрих Шёне на совещании в Ровно, где присутствовал и Альфред Розенберг, (идеолог Немецкой национал-социалистической рабочей партии, рейхминистр восточных оккупированных территорий, – ред.) заявил: украинские националисты причиняют сложностей больше, чем большевистские "банды".

Какой была политика Москвы по отношению к УПА и украинскому национальному движению?

Двуличной и коварной. Всплывает всё больше материалов о том, что советская госбезопасность приложила руку к УВО (Украинской войсковой организации) и ОУН в 1920-е, 1930-е годы. Тогда наиболее вероятным противником Красной армии считалась Польша, которую украинские националисты ненавидели, и рады были ей вредить не только за деньги. Создатель УВО-ОУН Евгений Коновалец в конце 1928 года заявлял единомышленникам: если завтра война между Москвой и Варшавой, следует поддержать русских, которые смогут, наконец-то, объединить все украинские земли. Коновалец не дожил до "золотого сентября" 1939 года: игрища с Лубянкой для него завершились тем, что Судоплатов взорвал его. ОГПУ-НКВД периодически использовало и поддерживало такого пусть и своеобразного, но союзника, науськивало его на поляков. Не исключено, что и советский шпионаж против Польши в 1920-30-е годы частично шёл через националистическую сеть. Но в целом, с сентября 1939-го ОУНовцы, да и другие самостийнические украинские партии, становятся для сталинщины заклятыми врагами. Их членов сажают, расстреливают, ссылают.

Какая роль ОУН (б) в деятельности УПА? Насколько исторически верна конструкция ОУН-УПА?

Значение ОУН для создания и борьбы УПА сложно переоценить. Название ОУН-УПА начали использовать чекисты: знали, с кем боролись. ОУН являлась феноменом не только в контексте европейской истории ХХ века – она и среди украинцев выдающаяся хотя бы по протяжённости своего бытия. Покажите другую украинскую партию, кто столько лет ведёт политическую деятельность. Через пару лет будет отмечаться юбилей УВО-ОУН: столетие. Это будет съезд победителей.

Какой была идеология УПА?

Ещё до раскола ОУН на две фракции (раскол был оформлен в 1940, две фракции – мельницковцы и бандеровцы, - ред) в 1939 году в ней была создана своеобразная государственная комиссия по выработке строя в грядущем государстве. Первая строчка будущего основного закона, написанного тогда уже мельниковцем Николаем Сциборским в 1940-м, гласила: "Украина является суверенным, авторитарным, тоталитарным, профессионально-сословным государством". Тоталитаризм планировали ввести на конституциональном уровне. Тоталитаризм планировали ввести на конституциональном уровне.

Но потом идеологические позиции изменились?

Как раз в дни создания УПА, на Второй конференции ОУН(б) 17-21 февраля 1943 года отказалась от тоталитаризма – поначалу на словах, на уровне риторики. Выдвинули либеральные лозунги: "Свобода народам – свобода человеку!".

Почему?

Евгений Стахив, с которым я встречался, возглавлял подполье на Донбассе. Он вспоминал, что сделали это под влиянием населения подсоветской Украины. Последнее к тому времени наелось тоталитаризма до изжоги и гастрита. Стахив свидетельствовал: тамошние жители не воспринимали оуновскую ксенофобию, в частности, в отношении русских. Кроме того, не хотели слушать ничего об украинской независимости до того момента, пока им внятно не скажут, какой же порядок в будущем государстве призывают творить пришельцы с запада. Как нам обустроить Украину? Но, наверное, основная причина отказа от тоталитаризма в том, что Третий Рейх и Италия Муссолини к январю 1943 года начали проигрывать войну. Украинские националисты начали искать пути к сотрудничеству с демократиями - США и Британией.

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Какая причина и какие военно-политические последствия Волынской резни?

Озлобленность волынских, да и галицких украинцев на поляков за притеснения властей в 1920-30-е. А также - за злоупотребления польских чиновников и полицаев на немецкой службе в 1941-1942 годах. К этому добавлялись исторические обиды. Остервенение наблюдалось значительное. Часть жителей опасалась, что польская Армия Краёва вот-вот заберёт Западную Украину обратно. Другие видели, как в 1942 году местные поляки помогали красным партизанам, группам НКВД и парашютистам ГРУ. Сыграло роль и общее ожесточение из-за советского и нацистского террора и грабежа 1939-1942 гг.

Как на чистку поляков отреагировало украинское национальное движение того периода?

Все украинские партии осудили ОУН(б) за этническую чистку.

Когда Украинская повстанческая армия прекратила своё существование?

3 сентября 1949 года главком УПА отдал приказ о её самороспуске. Самого Шухевича выследили и убили 5 марта 1950-го. Василия Кука - последнего номинального главкома УПА – а, фактически, разрозненных групп вооружённого подполья - провокатор сдал госбезопасности в мае 1954-го. Но отдельные националисты сидели в лесах или горах ещё несколько лет.

Возможно ли сегодня писать историю УПА без преувеличений – в одну или другую сторону?

Попробовать точно можно. Ещё в 1990-е мой учитель, увы, уже ушедший от нас архивист Анатолий Кентий сотворил обобщающий труд, где вылавировал между Сциллой просоветского, и Харибдой диаспорного подхода. Этот двухтомник "Збройний чин українських націоналістів", к сожалению, можно найти только на торрентах в интернете. Едва ли не каждый учёный заявляет о своей непредвзятости, и я тоже не рвусь стать исключением в этом смысле. Примерно через месяц в харьковском издательстве "Фолио" выходит четвёртое издание моей книги "Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы". Оно дополнено главой – о корнях радикального национализма, предпосылках создания УВО и ОУН, истоках её прочности и долголетия. Содержание этой главы я представил на международной конференции весной 2017 года в Вене. Не всем присутствовавшим там австрийским учёным доклад понравился.

Вы были готовы к критике?

Отчасти ожидал. Ведь если то, что сейчас в Берлине "Альтернатива для Германии" (националистическая партия Германии, по итогам выборов осени 2017 года третья по численности в Бундестаге – ред.) прорвалась в парламент, большинством немцев воспринимается как позорище, невиданное с 1945 года, то в Вене тамошние аналоги – в частности, Австрийская партия свободы – в правящую коалицию вошла ещё на рубеже веков. Да и сейчас глава МИДа, то есть лицо страны - представительница той среды. Это Карин Кнайсль, которая плясала с Путиным на своей свадьбе. Подобные политики там уже лет двадцать являются вполне великосветскими. Перед конференцией я предполагал, что консервативная часть австрийцев после моего доклада встанет горой на защиту светлой памяти царя-батюшки Франца Иосифа. Но два солидных столичных профессора – женщина и мужчина – дали понять в открытых комментариях к выступлению и моим ответам на вопросы зала, что в первую очередь считают неоправданно острыми мои оценки Гитлера и нацистов, их зверств в Украине. Потом эту новую главу книги, по моим настойчивым просьбам, вычитали на ляпы два львовских профессора – Ярослав Грицак и Алексей Сухый. Оба написали, что выводы и обобщения этого текста заслуживают внимания. Была ли это простая вежливость с их стороны, чтобы я отвязался, или же похвала справедлива – украинские читатели через месяц-полтора смогут понять сами.