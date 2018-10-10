Военные рассказали, как правильно праздновать День защитника Украины

День защитника Украины: рассказали, как правильно праздновать Фото: АСС

С 1999 года христианский праздник Покрова в Украине отмечается как День украинского казачества. Считается, что на Покрову в 1942-м создали Украинскую повстанческую армию. Потому 14 октября еще празднуют как день УПА. В 2014-м указом президента Петра Порошенко на праздник Покровы назначили День защитника Украины и выходным.

Gazeta.ua узнала в украинских военных, как они празднуют День защитника Украины.

В этом году я пойду на кладбище к погибшим собратьям. Это будет лучше празднования этого дня.

Максим Музыка, военный:

Надо понимать, что наше общество расслоено. Те люди, которых волнуют события на Востоке, помогают армии или принимали непосредственное участие в войне ко Дню защитника Украины относятся с большим уважением. Людям, которым были безразличны все эти события и к празднику дела нет. Для празднования ордена не надеваю, чтобы по площади пройти. Для меня это праздник тех, кто не вернулся, связанное с памятью. В этом году я пойду на кладбище к погибшим собратьям. Это будет лучше празднования этого дня.

Мы уже не празднуем большевистские и колониальные праздники. Нам это давно чужое

Александр Сосницкий, доброволец:

Дело в том, что праздник перешел из разряда уважаемых, но таких, которые стоят в длинном ряду украинских традиционных, в особые семейные. До войны это было весело, шароварно. А сейчас это - собранность, память, гордость за наших, честь. Семейное, потому - ждали, заботились, поддерживали. Семейное, потому что это - большая семья тех, с кем служили. Точно увижусь с дядями. Немного поговорим и выпьем. Обсудим дела в ВСУ. Перетрем о выставке "Оружие и безопасность". Вспомним кого надо. Я абсолютно чувствую, что в Украине это - праздник, как и День Независимости. Значение его общество подняло на должный уровень. Мы уже не празднуем большевистские и колониальные праздники. Нам это давно чужое и мы не понимаем людей, которые за то держатся.

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Мы должны работать над патриотическим воспитанием, чтобы не оставлять детям войну, как наследство

Андрей Римарук, бывший военный разведчик:

Лично для меня День Защитника Украины - особый праздник. С каждым годом понимаю его важность, так как стал одним из сотен тысяч, кто был причастен к его созданию, сдерживая российскую агрессию. Что именно для этого мы сделали, уже пишет история и снимают фильмы, но к сожалению борьба не закончилась. Как на передовой, так и в мирной жизни мы продолжаем борьбу. Кто-то с оружием в руках, а некоторые пытаясь изменить наследство Советского Союза. Например тех, кто до сих пор празднует непонятный праздник в февральские морозы. Мы создали Украину, теперь осталось создать украинцев. Нам больше надо уделять внимание войне, которая должна закончиться нашей победой. Не менее мы должны работать над патриотическим воспитанием, чтобы не оставлять детям войну, как наследство.

Украинский институт национальной памяти отмечает День защитника Украины фестивалем "История: UA".