В России приняли документ в отношении украинских земель

Слобожанщина изображенная на пейзаже Фото: wikimedia

Указ о ликвидации полкового казацкого устройства Слобожанщины выдали в Петербурге 28 июля 1765-го. С этого времени край носил название Слободская губерния Российской империи.

Слобожанщина была автономным краем в составе Московского царства и охватывала территорию современных Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областей Украины и Курской, Воронежской, Белгородской областей России.

Название этнографический регион получил от поселений - слобод. Там украинцы занимались разными ремеслами и промыслами - больше всего степной охотой и пчеловодством. Строили слободы еще со времен первых казацко-крестьянских восстаний конца XVI - начала XVII в. - тысячи крестьян и восставших бежали из Правобережной Украины от панского гнета. Землю в крае называли займанщиной и освобождали ее от налогов на десятилетия - так формировали живой щит против татарских набегов.

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В ​​1651-м на край распространилось казацкое административно-территориальное деление на полки и сотни. Всего на Слобожанщине было 5 полков: Харьковский, Изюмский, Ахтырский, Сумской, Острогожский. Следующим годом датируются и первые упоминания о городе Харьков, вскоре полковником Харьковского полка изберут легендарного Ивана Сирка.

1762-го к власти в империи пришла Екатерина II, которая проводила политику строгой централизации земель и уничтожение всего украинского. Именно по ее приказу их и было ликвидировано. Тогда же императрица превратила все казацкие военные формирования в регулярные драгунские полки Российской империи.

Битва между казацкими повстанцами и польскими солдатами началась 13 июня 1638-го у Жовнина - теперь село Жовнино Черкасской области. Возглавляли казацко-крестьянские отряды атаманы Яков Остряница и Дмитрий Гуня. Чтобы не идти на переговоры с поляками, Гуня бежал в Московское царство.