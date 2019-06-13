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четверг, 13 июня 2019 15:23

Украинский предводитель сбежал в Москву

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Украинский предводитель сбежал в Москву
После Жовнинской битвы поляки подписали мирный договор с казаками Источник: Википедия

Битва между казацкими повстанцами и польскими солдатами началась 13 июня 1638-го у Жовнина - теперь село Жовнино Черкасской области. Возглавляли казацко-крестьянские отряды атаманы Яков Остряница и Дмитрий Гуня. Чтобы не идти на переговоры с поляками, Гуня бежал в Московское царство.

Преобладающие войска магнатов Станислава Потоцкого и Еремы Вишневецкого начали штурм казацкого лагеря. Им удалось захватить 8 казацких пушек. Гусары прорвались, но попали в казацкое окружение и были ликвидированы.

В это время Яков Остряница с частью войска отступает на Слобожанщину. Руководителем повстанцы выбирают Дмитрия Гуню. Атаман приказывает укреплять лагерь. Казаки выдерживали осаду всю ночь. К полякам подходит подкрепление во главе с коронным гетманом Николаем Потоцким.

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Гуня начинает вести переговоры о капитуляции. Однако к казакам доходят вести, что им на помощь из Чигирина идут сильные отряды под командованием полковника низового казачества Карпа Скидана. Переговоры откладываются однако отряд Скидана разбили на подходе к повстанцам.

Казаки Гуни с помощью повозок, пустых бочек, пушек сооружают мост через реку Сулу. Переходят ее и выдерживают еще 2 месяца штурмов, последний из которых проходит 7 августа. Тогда казаки принимают условия капитуляции, которая войдет в историю как "Ординация войска запорожского". Но главарь не участвует в переговорах и убегает за границу.

20-30-е XVII в. - период казацко-крестьянских восстаний. Бунты, вызванные польским гнетом и несоблюдением поляками обещаний об увеличении казацкого реестра. Обещания были даны гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, который вместе с казаками спас Речь Посполитую от Османского разгрома 1621-го под Хотинской крепостью. Начинается массовое самовольное оказачивание против которого выступает польская шляхта. Первое восстание 1625-го возглавляет казацкий предводитель Марко Жмайло. Истощенные повстанцы идут на сделку, которую подписывает новоизбранный гетман Михаил Дорошенко, подпись под соглашением ставит и писарь войска запорожского Богдан Хмельницкий.

Следующее восстание состоялось 1630-го. Казаки стремятся остановить произвол польских солдат, расквартированных в украинских городах. Повстанцы Тараса Федоровича Трясило разгромили местный польско-шляхетский гарнизон 4 апреля в Корсуне на Черкащине.

Казаки 3 недели бьются с армией коронного гетмана Станислава Конецпольского. Поляки испытывают ощутимые потери. Когда коронный гетман отправляется из лагеря, Трясило собирает войско в кулак и ударяет в сердце лагеря, устроив знаменитую "Тарасовую Ночь".

После восстания Тараса Трясило на украинских землях вспыхивает еще ряд крупных казацко-крестьянских восстаний, а их кульминацией становится Национально-освободительная война украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого 1648-го.

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Дата
13
июня

Украинский предводитель сбежал в Москву

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