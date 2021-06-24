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пятница, 25 июня 2021 01:13

В реке выловили бутылку с письмом, которому почти 100 лет

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В реке выловили бутылку с письмом, которому почти 100 лет
Женщина нашла в реке бутылку с письмом. Фото: CNN

Дженнифер Даукер ныряла с аквалангом в реке Чебойган в штате Мичиган и нашла бутылку с письмом 1926 года.

Бутылка лежала на глубине более 3 м. В нее попала вода, сообщает CNN.

"Сможет ли человек, который найдет эту бутылку, вернуть ее Джорджу Морроу, город Чебойган, штат Мичиган и сказать, где она была найдена", - говорится в письме.

Даукер положила письмо в морозильную камеру, чтобы оно просохло. В небольшом городе Чебойган она знала несколько Морроу. Женщина разместила фотографии на странице своей компании в Facebook.

Ее сообщением поделились более 100 тыс. раз и оставили более 6 тыс. комментариев.

20 июня она получила известие от Мишель Примо, дочери Джорджа Морроу. Ее разыскал неизвестный человек.

Примо узнала почерк своего отца. Хотя записку написали за 20 лет до его рождения. Джорджа Морроу оставил письмо, когда ему было 17 или 18 лет. Он умер в 1995 году.

Даукер хотела вернуть записку и бутылку, но Примо отказалась.

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"Я подумала, что лучше всего было бы отдать это ей. Она нашла, и это позволит сохранить имя моего отца", - отметила Примо.

Даукер планирует повесить записку в рамке на лодке или в офисе компании.

Житель Аляски Тайлер Иванофф пошел собирать дрова, а нашел бутылку с посланием, оставленную еще 50 лет назад. Записка на русском языке. Мужчина выложил ее фото в своем Facebook и попросил подписчиков помочь с переводом.

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